MLB／遭起底種族歧視評論 洋基新王牌道歉：傳達錯誤訊息

堪稱洋基新王牌左投柯特斯（Nestor Cortes）昨日才成為美聯防禦率王，今天就被網友翻出曾經發表過帶有種族歧視的言論，為了表示歉意，他決定暫時關定推特。

柯特斯剛對白襪投出8局失1分好投，賽後被網友起底他曾在推特上多次重複涉及種族歧視「N」開頭的單字，並截圖貼上網路引起議論，柯特斯今天賽前接受訪問時表示對於自己過去的言論深感抱歉。

「那些言論很不好，傳達錯誤訊息，我期許自己應該要能帶給這個世界正面的影響，替那些支持我的球迷朋友樹立好的典範，我當年本來可以用不同的方式表達，我現在只想努力解決這些問題，希望大家能忘記這些不愉快的事情。」

之所以做出暫時關閉推特帳號的決定，是因為柯特斯希望能藉此清除之前的言論，並在承諾在未來只帶正面影響給觀眾。