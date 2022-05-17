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MLB／「雷神」0.2局核爆最慘一戰 大都會球迷高級酸回擊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
天使先發投手辛德賈德只撐0.2局，被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場。 美聯社
天使先發投手辛德賈德只撐0.2局，被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場。 美聯社

天使今天以4：7不敵遊騎兵隊，先發投手「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）0.2局「核爆」退場，大都會隊球迷幸災樂禍，各種高級酸，有人問：「這是正港的大聯盟投手數據嗎？」

作客出賽的天使，1局上就打下3分，但戰局在1局下就搞砸，辛德賈德先發0.2局被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場，最終吞下本季第2敗。

總教練麥登（Joe Maddon）坦言，原本期望辛德賈德至少可以撐完1局，結果也未能如願，「從第1個打者開始就很困難，對手的盜壘，又給我們施加更多壓力。」

辛德賈德投出淒慘的一戰，賽後無奈表示，「你知道的，屋漏偏逢連夜雨（When it rains it pours.），我沒做到自己的工作，我需要有短期記憶，盡快忘了這一戰，但也要從這次失敗中學習，確保不會再次發生。」

引發話題的是，辛德賈德日前才剛在陣中新秀德梅斯（Reid Detmers）投出無安打比賽時，留言「這才是正港（real）的無安打比賽」，遭疑是在影射大都會隊的接力無安打比賽不純，結果他自己在今天被打爆退場，也被拿來大作文章，瘋玩「real」梗。

大都會轉播單位SNY電視台推特貼出他的此役出賽成績，吸引大都會球迷開酸：「這是正港的大聯盟投手數據嗎？」「這是正港的蹩腳投手表現」「誰來示範給辛德賈德看何謂正港的第3個出局數」。

辛德賈德 大都會

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