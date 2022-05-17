MLB／紅襪邀知名DJ開球大暴投 球迷笑「超越五角史上最糟」

紅襪今在主場迎戰太空人，邀請國際知名DJ Steve Aoki擔任賽前開球嘉賓，不料他直接將球丟到本壘後方的防護網，完全沒有準度的控球被網友譏笑「史上最糟」。

Steve Aoki今天來到芬威球場開球，投球前他還躍躍欲試，隨後也很標準的做出預備動作和擺出投球姿勢，不料球一投出去直接飛向本壘後方的防護網，主場球迷看到頓時也都笑出來。

該影片在推特上不斷被轉發，網友也寫下許多逗趣的留言，「他是DJ不是運動員，我覺得可以饒過他」、「真的有一點太高了」、「直接超越五角成為史上最爛開球。」

Steve Aoki, First Pitch (with Tail) pic.twitter.com/snqPxvJJbc — Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年5月17日

Steve Aoki just one upped 50 cent for the worst pitch of all-time @Starting9 pic.twitter.com/gn7K26UKrx — Barstool Sports (@barstoolsports) 2022年5月16日

2014年美國饒舌歌手五角（50 Cent）曾受邀為大都會開球，但他將球投偏、還差點打中攝影記者，當時也被球迷嘲笑一番，不過如今Steve Aok也來個大暴投，不少網友認為這顆已經超越五角，晉身為「史上最糟」。