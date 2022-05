MLB／紅襪邀知名DJ開球大暴投 球迷笑「超越五角史上最糟」

紅襪今在主場迎戰太空人,邀請國際知名DJ Steve Aoki擔任賽前開球嘉賓,不料他直接將球丟到本壘後方的防護網,完全沒有準度的控球被網友譏笑「史上最糟」。

Steve Aoki今天來到芬威球場開球,投球前他還躍躍欲試,隨後也很標準的做出預備動作和擺出投球姿勢,不料球一投出去直接飛向本壘後方的防護網,主場球迷看到頓時也都笑出來。

該影片在推特上不斷被轉發,網友也寫下許多逗趣的留言,「他是DJ不是運動員,我覺得可以饒過他」、「真的有一點太高了」、「直接超越五角成為史上最爛開球。」

Steve Aoki, First Pitch (with Tail) pic.twitter.com/snqPxvJJbc

Steve Aoki just one upped 50 cent for the worst pitch of all-time @Starting9 pic.twitter.com/gn7K26UKrx