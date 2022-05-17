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MLB／大谷翔平二壘打後吞3K 不滿好壞球打到氣噗噗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平在首局的二壘打之後，接下來3打席都遭到三振，還因對好壞球判決不滿，難得看到動怒的大谷。 美聯社
大谷翔平在首局的二壘打之後，接下來3打席都遭到三振，還因對好壞球判決不滿，難得看到動怒的大谷。 美聯社

天使隊開局3：0的喜悅好短暫，先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）0.2局「核爆」退場，打線也無力討回失分，終場以4：7輸給遊騎兵隊；大谷翔平在首局的二壘打之後，接下來3打席都遭到三振，還因對好壞球判決不滿，難得看到動怒的大谷。

大谷此役擔任第3棒、指定打擊，天使首局就有大好攻勢，前兩棒都敲安打上壘，大谷補上二壘打、帶有1分打點，幫助天使首開紀錄，馬許（Brandon Marsh）的二壘打再掃回2分，但天使3：0的領先，在1局下就被遊騎兵的6分大局反噬。

大谷第2打席明顯動怒，3局上在滿球數情況下，第6球是從好球帶外角、上緣進壘的滑球，大谷未出棒，已經轉身準備走上一壘，但主審比出三振手勢，大谷甩手、嘴上念念有詞，明顯對好壞球判決有意見。

大谷接下來兩打席續以三振收場，此役以4打數1安打、3K收工，中斷連2場開轟。

天使先發投手辛德賈德只撐0.2局，被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場。 美聯社
天使先發投手辛德賈德只撐0.2局，被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場。 美聯社

天使先發投手辛德賈德只撐0.2局，被敲4安打、2保送，狂失6分（責失4分）退場，最終吞下本季第2敗。

引發話題的是，辛德賈德日前才剛在陣中新秀德梅斯（Reid Detmers）投出無安打比賽時，留言「這才是正港（real）的無安打比賽」，遭疑是在影射大都會隊的接力無安打比賽不純，而他今天被打爆退場，大都會轉播單位SNY電視台推特貼出他的此役出賽成績，吸引大都會球迷開酸：「這是正港的大聯盟投手數據嗎？」

天使 大都會

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