MiLB／李灝宇獲選單周最佳球員 美媒讚他打響名號

19歲旅美小將李灝宇近況火燙，憑藉單周破4成打擊率、4轟的瘋狂表現，獲選所屬的佛州聯盟單周最佳球員。

李灝宇目前效力費城人1A清水市長尾鮫隊（Clearwater Threshers），近期呈現出碾壓級的成績單，美國時間5月10日到15日的單周出賽，合計22打數敲出10安打、打擊率4成55，包括4支全壘打、2支二壘打，灌進13分打點。

李灝宇光是5月已打18分打點，本季28戰掃回29分打點稱霸佛州聯盟，多項打擊數據也都名列前茅。

運動畫刊旗下FanNation「Inside The Phillies」網站也提到這名年輕的台製重砲，內文提到：「如果你有在注意費城人小聯盟，你現在一定聽過這個名字，李灝宇一舉成名（set the world on fire），這位出身台灣的19歲小將，擁有出色的擊球本領，他最近開始展現力量、打出瘋狂數據，他在前24戰只有1轟，但近4戰打了4支全壘打。」