MiLB／李灝宇獲選單周最佳球員 美媒讚他打響名號

19歲旅美小將李灝宇近況火燙,憑藉單周破4成打擊率、4轟的瘋狂表現,獲選所屬的佛州聯盟單周最佳球員。

李灝宇目前效力費城人1A清水市長尾鮫隊(Clearwater Threshers),近期呈現出碾壓級的成績單,美國時間5月10日到15日的單周出賽,合計22打數敲出10安打、打擊率4成55,包括4支全壘打、2支二壘打,灌進13分打點。

李灝宇光是5月已打18分打點,本季28戰掃回29分打點稱霸佛州聯盟,多項打擊數據也都名列前茅。

運動畫刊旗下FanNation「Inside The Phillies」網站也提到這名年輕的台製重砲,內文提到:「如果你有在注意費城人小聯盟,你現在一定聽過這個名字,李灝宇一舉成名(set the world on fire),這位出身台灣的19歲小將,擁有出色的擊球本領,他最近開始展現力量、打出瘋狂數據,他在前24戰只有1轟,但近4戰打了4支全壘打。」