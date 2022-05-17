快訊

Life Loves On：特寫2022普立茲獎生命故事

烏軍宣布馬立波戰鬥任務結束！亞速鋼鐵廠士兵撤至俄占領區

戀情告吹！楊繡惠問「大家怎麼看我們」白雲秒回這句

MiLB／李灝宇獲選單周最佳球員 美媒讚他打響名號

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

19歲旅美小將李灝宇近況火燙，憑藉單周破4成打擊率、4轟的瘋狂表現，獲選所屬的佛州聯盟單周最佳球員。

李灝宇目前效力費城人1A清水市長尾鮫隊（Clearwater Threshers），近期呈現出碾壓級的成績單，美國時間5月10日到15日的單周出賽，合計22打數敲出10安打、打擊率4成55，包括4支全壘打、2支二壘打，灌進13分打點。

李灝宇光是5月已打18分打點，本季28戰掃回29分打點稱霸佛州聯盟，多項打擊數據也都名列前茅。

運動畫刊旗下FanNation「Inside The Phillies」網站也提到這名年輕的台製重砲，內文提到：「如果你有在注意費城人小聯盟，你現在一定聽過這個名字，李灝宇一舉成名（set the world on fire），這位出身台灣的19歲小將，擁有出色的擊球本領，他最近開始展現力量、打出瘋狂數據，他在前24戰只有1轟，但近4戰打了4支全壘打。」

費城人 小聯盟

延伸閱讀

強尼戴普、安珀赫德將開庭再戰 美媒預告：更沒下限！

MiLB／林子偉睽違3年開轟 單場3安手感升溫

MiLB／讓他升！李灝宇連轟4天 28戰掃29分打點稱霸聯盟

MiLB／李灝宇連3戰開轟手感燙 鄧愷威拿本季首勝

相關新聞

MLB／42歲普荷斯 「二刀流」圓夢

打滾大聯盟22年，紅雀隊42歲老將普荷斯還有未竟之志，昨天在大幅領先的比賽請纓上場投球，寫下生涯初體驗，挨了2轟也心滿意...

MiLB／李灝宇獲選單周最佳球員 美媒讚他打響名號

19歲旅美小將李灝宇近況火燙，憑藉單周破4成打擊率、4轟的瘋狂表現，獲選所屬的佛州聯盟單周最佳球員。

MLB／卡諾復出首戰5打數掛零 教士靠金河成擊敗勇士

教士隊39歲老將卡諾（Robinson Cano）今天復出，轉隊首戰擔任先發二壘手，對戰勇士隊5打數掛零，守備也出現瑕疵...

MLB／季初和紅襪延約失敗 波賈茲：報價合理隨時都能談

紅襪季初和當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）延長合約談判破裂，不過近日似乎出現轉機，波賈茲表示「給出合理報價的話隨時都能談。」 今年賽季開打前紅襪曾試圖和波賈茲談延約，但當時雙方

MLB／巨人岡薩雷茲也二刀流 逮中普荷斯52英里滑球開轟

巨人隊投手群今天崩盤，在客場遭紅雀隊以15：6狠狠修理，其實不只紅雀42歲老將普荷斯（Albert Pujols）生涯初...

MLB／展現洋基新王牌架式 柯特斯1.35防禦率稱霸美聯

洋基今展開作客白襪系列賽的最後一役，靠著左投柯特斯（Nestor Cortes）演出8局飆7K失1分的優質先發，助球隊終場以5：1擊敗白襪，四連戰取得3勝1負的佳績，而此役過後柯特斯的防禦率降至1.3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。