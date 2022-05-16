MLB／卡諾復出首戰5打數掛零 教士靠金河成擊敗勇士

教士隊39歲老將卡諾（Robinson Cano）今天復出，轉隊首戰擔任先發二壘手，對戰勇士隊5打數掛零，守備也出現瑕疵，教士打到延長11局上，靠南韓好手金河成關鍵二壘打突破僵局，終場以7：3獲勝。

卡諾2013年季後和水手隊簽下10年2億4000萬美元合約，離開待了9年的洋基隊，不過在水手打了5個球季又被交易到大都會隊，這個月初遭釋出，改穿教士球衣。

教士這次作客亞特蘭大，對勇士3連戰前兩戰未派卡諾上場，今天最後一戰由他擔任先發7棒，回到熟悉的二壘防區。

但卡諾連續5個打數沒有表現，吞下1次三振，本季打擊率掉到1成74（4月在大都會出賽12場，打擊率1成95），2局下處理右外野手邁爾斯（Wil Myers） 回傳球也出問題，讓勇士跑回全場第1分。

教士7局上追成3：3平手，兩隊進入延長賽，金河成11局上揮出二壘打攻下超前分，帶動球隊這半局4分攻勢，終場以4分之差獲勝，兩隊結束本季7場對戰，教士4勝3敗占優勢。