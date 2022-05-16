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MLB／季初和紅襪延約失敗 波賈茲：報價合理隨時都能談

聯合新聞網 / 綜合報導
紅襪季初和當家游擊手波賈茲延約談判破裂，不過近日波賈茲表示「給出合理報價的話隨時都能談。」 路透社
紅襪季初和當家游擊手波賈茲延約談判破裂，不過近日波賈茲表示「給出合理報價的話隨時都能談。」 路透社

紅襪季初和當家游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）延長合約談判破裂，不過近日似乎出現轉機，波賈茲表示「給出合理報價的話隨時都能談。」

今年賽季開打前紅襪曾試圖和波賈茲談延約，但當時雙方沒有談攏而且大部分的球員，不會選擇在季中延約而是打算專心備戰，因此外界預測波賈茲賽季結束後將會成為自由市場上最搶手的打者之一。

當時波賈茲受訪時就提到，「我有一個即將到來的賽季，我不想讓我的隊友因為延約的事分心，所以先不會去想這個部分，不過雖然沒有談成功，但我們還有時間。」

不過，有可能受到紅襪開季戰績不佳，球隊在美聯東區敬陪末座，波賈茲近日受訪時則透露，「我並不知道談合約的過程有哪些，但如果球團和我的經紀人談，那他聽起來覺得報價很合理，他會來跟我說，我們就可以看看有沒有機會談成功。」

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