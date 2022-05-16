MLB／巨人岡薩雷茲也二刀流 逮中普荷斯52英里滑球開轟

巨人隊投手群今天崩盤，在客場遭紅雀隊以15：6狠狠修理，其實不只紅雀42歲老將普荷斯（Albert Pujols）生涯初登板，就連巨人菜鳥左外野手岡薩雷茲（Luis Gonzalez）也同場「二刀流」，還從普荷斯的手中轟出3分砲，他說：「真是瘋狂的一晚。」

巨人前3任投手合計6.2局失15分，早就大勢已去，總教練凱普勒（Gabe Kapler）7局下把岡薩雷茲從外野調上投手丘，他投1.1局未失分，面對6名打者只被揮出1支安打，生涯3年首次投球留下完美紀錄。

岡薩雷茲前兩季效力白襪隊，合計出賽9場只有9個打數，本季轉戰巨人已經出賽21場，今天4打數2安打，9局上砲轟普荷斯，生涯第2支全壘打出爐，本季打擊率升至3成49。

普荷斯投1局失4分，生涯防禦率36，26歲「三年級生」岡薩雷茲用23球完成1.1局任務，防禦率是0，凱普勒認為紅雀球迷看得很開心，大家高興就好。

岡薩雷茲9局上最後一次打擊，當時兩出局一、三壘有人，他逮到普荷斯52英里滑球，轟上右外野看台，下一棒巴特（Joey Bart）跟進，又把48英里曲球轟成左外野陽春砲，岡薩雷茲形容這場比賽很不尋常，自己樂在其中。