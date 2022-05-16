快訊

獨家／居家隔離用哪些藥才賠？11壽險總座明會商

中重症增148例 29死中16人未接種疫苗

直播／仍破6萬例！本土61697例、死亡29例 境外57例

MLB／展現洋基新王牌架式 柯特斯1.35防禦率稱霸美聯

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基左投柯特斯演出8局飆7K失1分的優質先發，防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。 美聯社
洋基左投柯特斯演出8局飆7K失1分的優質先發，防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。 美聯社

洋基今展開作客白襪系列賽的最後一役，靠著左投柯特斯（Nestor Cortes）演出8局飆7K失1分的優質先發，助球隊終場以5：1擊敗白襪，四連戰取得3勝1負的佳績，而此役過後柯特斯的防禦率降至1.35，目前暫居美聯防禦率王。

本場比賽兩隊先發投手均表現優異，面對長程火力兇猛的洋基鑽石打線，白襪強投寇佩克（Michael Kopech）展現出壓制力，先發6局僅被擊出1安打，但在2局上控球失準，滿壘投出2次四壞外加暴投，讓洋基兵不血刃得到3分，9局上條紋軍再靠賈羅（Joey Gallo）2分砲，最終以4分差擊敗白襪。

寇佩克不但本季首勝未開張，今日在隊友打線不給力下還承擔首敗，但他的防禦率只有1.54，目前在大聯盟排名第5、美聯位居第2，僅次於今日對手柯特斯。

柯特斯本季被認為展現出洋基新王牌的架式，今日主投8局用99球、被敲3安包括1支陽春砲、失1分責失、飆出7次三振，優異的表現完全封鎖白襪打線，最終也順利拿下本季第2勝，賽後防禦率降至1.35登上美聯防禦率王，目前全聯盟僅落後馬林魚羅培茲(Pablo Lopez)的1.05。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後盛讚柯特斯的好表現，「他的投球非常犀利，這樣的好表現從去年延續到這季，他一直給予球隊貢獻。」洋基獲勝後戰績來到25勝9敗，目前領先全大聯盟，也是唯一一支勝率在7成以上的球隊。

洋基 白襪 Nestor Cortes

延伸閱讀

MLB／唱衰的球迷可以閉嘴了 韋蘭德奪第5勝躍居美聯榜首

MLB／今日戰績表 大谷翔平連兩天開轟助天使擊敗運動家

MLB／蒙哥馬利投了7場都「問天」 洋基總仔：再加油

MLB／洋基開季32場狂拿24勝 隊史前4次都奪世界大賽冠軍

相關新聞

MLB／展現洋基新王牌架式 柯特斯1.35防禦率稱霸美聯

洋基今展開作客白襪系列賽的最後一役，靠著左投柯特斯（Nestor Cortes）演出8局飆7K失1分的優質先發，助球隊終場以5：1擊敗白襪，四連戰取得3勝1負的佳績，而此役過後柯特斯的防禦率降至1.3

MLB／唱衰的球迷可以閉嘴了 韋蘭德奪第5勝躍居美聯榜首

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）再展強投架勢，今天對國民隊先發5局無失分，成為美聯首位奪下5...

MLB／棒球越來越好玩 42歲普荷斯初登板投球喊「圓夢」

棒球真的越打越好玩，紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）今天體驗生涯首度登板投球，投1局被敲3安打、失4...

MLB／紅人未被安打還輸球 海盜教頭：有時贏球方式很怪

大聯盟本季賽事打了1個多月，紅人隊勝場一直停留在個位數，今天對海盜隊之戰還出現罕見輸球畫面，全場未被揮出安打，最後竟以0...

MLB／大谷翔平第8轟報到 本季開轟勝率100%當幸運星

天使隊「二刀流」大谷翔平連兩天炸裂，今天在首局就敲兩分砲，他的本季第8轟助天使一路領先，終場以4：1擊敗運動家隊，大谷本...

MLB／巨人岡薩雷茲也二刀流 逮中普荷斯52英里滑球開轟

巨人隊投手群今天崩盤，在客場遭紅雀隊以15：6狠狠修理，其實不只紅雀42歲老將普荷斯（Albert Pujols）生涯初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。