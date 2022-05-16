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MiLB／林子偉睽違3年開轟 單場3安手感升溫

中央社 / 台北16日電
在小聯盟3A打拚的林子偉，今天單場敲3安、包括本季首轟。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
在小聯盟3A打拚的林子偉，今天單場敲3安、包括本季首轟。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

旅美紐約大都會隊台灣好手林子偉小聯盟3A出賽手感升溫，今天單場敲3安、包括本季首轟、打回球隊唯一1分，也是睽違3年再於美職體系開轟，大都會終場以1比3不敵紐約洋基隊。

林子偉今年球季加盟紐約大都會隊，開季在小聯盟1A打2場比賽後，4月底腿部拉傷被放入傷兵名單，直到5月11日才被移出傷兵名單、升上小聯盟3A。

今天賽前林子偉傷後總計4場出賽僅敲1安，打擊率不到1成。大都會隊今天與洋基隊交手，林子偉先發打2棒、守游擊。

林子偉1局敲出左外野方向安打，3局吞下三振，6局球隊0比2落後時開轟，陽春砲幫助球隊追回1分，8局壘上有人時再敲出中外野方向安打，但隊友沒有延續攻勢。

林子偉總計4打數敲出3支安打，包括個人本季首轟，吞下1次三振，有1分打點、1得分，賽後打擊率上升至2成22；林子偉上一次開轟為台灣時間2019年8月25日在波士頓紅襪隊小聯盟3A。

大都會隊僅靠著林子偉陽春砲拿下唯一1分，洋基隊4局拿下2分，6局再靠著陽春砲多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

林子偉 大都會 小聯盟

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