MLB／唱衰的球迷可以閉嘴了 韋蘭德奪第5勝躍居美聯榜首

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）再展強投架勢，今天對國民隊先發5局無失分，成為美聯首位奪下5勝的投手，讓季前不看好他東山再起的球迷統統閉嘴。

韋蘭德投完5局用掉107球，被安打2、保送3，飆出5次三振，在2：0領先時退場；太空人3名後援投手只被揮出兩支安打，打線也在比賽後半段追加6分，終場以8：0獲勝。

這位兩屆美聯塞揚獎巨投，前年投完開幕戰就休兵，後來動了右手韌帶置換手術，去年整季無法投球，直到今年4月10日才復出。

他在復出之役投5局失1分吞敗，接下來6場先發投出5連勝，不但勝場數躍居美聯榜首，防禦率1.38也排名第2， 只落後洋基隊柯特斯（Nestor Cortes）的1.35。

儘管韋蘭德今天只投5局退場，太空人總教練貝克（ Dusty Baker）大力稱讚這位生涯231勝投手，他說：「投得很好，尤其第5局解決難纏打者，是這場比賽轉捩點，讓球隊有機會打回來。」

韋蘭德和巨人隊韋柏（Logan Webb）都是5勝1敗，分別是兩聯盟最多投手，國民先發投手柯賓（Patrick Corbin）今天投6局被揮出6支安打，包括3支全壘打，失5分吞下第6敗，成為大聯盟本季第4位吞下6敗的投手，開季6連敗更是唯一一人。