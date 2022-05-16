MLB／棒球越來越好玩 42歲普荷斯初登板投球喊「圓夢」

棒球真的越打越好玩，紅雀隊42歲老將普荷斯（Albert Pujols）今天體驗生涯首度登板投球，投1局被敲3安打、失4分，最快球速69.6哩，紅雀終場以15：6痛宰巨人隊，普荷斯賽後直呼圓夢。

紅雀今天打爆對手，打完前8局已經取得15：2的領先，普荷斯請纓上場投球，替投手分擔局數，從一登板球迷就送上熱烈掌聲，歡迎「大學長」活到老、學到老。

普荷斯笑說：「他們當時在找個人投球，我就說我來呀！這對我來說是美夢成真，現在我能說我有在大聯盟投過球，真的太好玩了，好玩的不是我挨了兩轟，而是和球迷一起樂在其中，我相信那些打我安打的選手也覺得滿有意思的。」

普荷斯此役擔任先發指定打擊，3打數敲出2安打、2保送，第9局在大幅領先時站上投手丘，這場處女秀從保送開始，接著讓史拉（Austin Slater）敲出中外野平飛球進手套，成為他所抓下的第1個出局數。

普荷斯被敲的第1安由隆戈利亞（Evan Longoria）所擊出，生涯有幸從準名人堂強棒手中敲出安打，隆戈利亞還作勢要拿回安打球留念，場面超逗趣。兩出局後，岡薩雷茲（Luis Gonzalez）、巴特（Joey Bart）連兩打席開轟，非常不敬老尊賢。

普荷斯最終熱投27球，1局被敲3安打、失4分，有1保送、無三振，賽後防禦率36。

對於普荷斯的投球表現，捕手莫里納（Yadier Molina）煞有其事分析：「他需要把球壓低」；以6局失2分奪勝的先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）表示，「今年真的很神奇，竟然可以見證這樣的事情發生。」

普荷斯以42歲又119天成為現代棒球（1901年）以來，投手初登板時第2老選手，僅次於1929年布萊克本（Lena Blackburne）的42歲又225天，在生涯第2988場出賽首度投球則為史上之最。