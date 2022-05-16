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MLB／紅人未被安打還輸球 海盜教頭：有時贏球方式很怪

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
紅人22歲先發投手格林投7.1局未被安打，卻因為出現5次保送吞敗。 美聯社
紅人22歲先發投手格林投7.1局未被安打，卻因為出現5次保送吞敗。 美聯社

大聯盟本季賽事打了1個多月，紅人隊勝場一直停留在個位數，今天對海盜隊之戰還出現罕見輸球畫面，全場未被揮出安打，最後竟以0：1落敗，戰績9勝26敗仍是30隊最慘。

紅人22歲先發投手格林（Hunter Greene）投7.1局失1分，掉到1勝6敗，雖飆出9次三振，但也出現5次保送，成為未被安打卻吞敗的主因。

他在8局下解決首名打者後，連續投出兩次保送被換掉，接手的華倫（Art Warren）再保送形成滿壘，接著被海盜2棒海耶斯（Ke'Bryan Hayes）揮出二壘滾地球，失去全場唯一分數，紅人就以1分之差飲恨。

格林用118球完成7.1局任務，共有7球達100英里以上，用球數寫下大聯盟投手本季單場新高，他說：「如果結果不同就太讚了，不過事情就是這樣。」

海盜成為1901年至今，大聯盟第6支無安打卻贏球的球隊，上一次是2008年天使隊威佛（Jered Weaver）、亞瑞登多（Jose Arredondo）聯手讓道奇隊無安打，逃不過落敗命運。

海盜在匹茲堡主場留下難得勝利，總教練薛爾頓（Derek Shelton）說：「有時贏球方式很奇怪，今天就遇到了，能贏就是好事。」

紅人面對海盜3名投手，全場只有4支安打，無法支援格林；海盜先發投手昆塔納（Jose Quintana）投7局只被3安、無關勝敗，他說：「格林投得非常好，讓打者吃足苦頭，從沒看過這種事，但我們贏了。」

海盜 紅人

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