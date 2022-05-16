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MLB／雙腿之間也揮？費城人外野手離譜出棒驚呆各界

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
費城人隊赫雷拉對從雙腿之間掃過的球照揮不誤，讓主播、球評驚呆。 路透資料照
費城人隊赫雷拉對從雙腿之間掃過的球照揮不誤，讓主播、球評驚呆。 路透資料照

真的是胃口太好！費城人隊赫雷拉（Odubel Herrera）今天面對從雙腿之間掃過的球，照揮不誤，離譜的本壘板紀律讓外界看傻眼。

費城人今天以4：5輸給道奇隊之戰，離奇畫面出現在第7局，道奇第4任投手阿爾蒙特（Yency Almonte）面對赫雷拉的打席，球數1好2壞後，下一球是一顆往內角、向下竄去的85哩滑球，最終進壘點在赫雷拉的雙腿之間，而他出棒了。

赫雷拉揮棒後，歪了歪頭，主播、球評的反應都是驚呆，美國媒體形容：「他在這次尷尬的揮空之後感覺迷失了」。赫雷拉本季追打壞球率（chase rate）為48.7％，在至少50打席選手中排名第4慘。

費城人此役以4：3領先進入9局下，迅速取得兩出局後卻迎來戰局生變，貝林格（Cody Bellinger）掃出三壘打、泰勒（Chris Taylor）保送，拉克斯（Gavin Lux）補上帶有2分打點的再見二壘打，彌補了自己在第2局所發生的失誤，成功上演「道歉野球」。

費城人 道奇

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