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MLB／大谷翔平第8轟報到 本季開轟勝率100%當幸運星

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
剛完成大聯盟生涯百轟的大谷翔平，連兩場開轟。 美聯社
剛完成大聯盟生涯百轟的大谷翔平，連兩場開轟。 美聯社

天使隊「二刀流」大谷翔平連兩天炸裂，今天在首局就敲兩分砲，他的本季第8轟助天使一路領先，終場以4：1擊敗運動家隊，大谷本季6場出現全壘打的比賽，天使勝率100%。

大谷昨天剛以兩分砲完成大聯盟生涯百轟，今天繼續擔綱第3棒、指定打擊出賽，將一顆95.9哩伸卡球打上中外野看台，這一球飛行距離425呎、擊球初速108.3哩，砲轟運動家先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）。

大谷的第2打席在三壘有人的情況下，直接被故意四壞請上一壘，第3打席則靠失誤上壘，但隨後遭到盜壘阻殺，最後1打席打向二壘方向滾地球遭到刺殺。

大谷此役3打數1安打，兩隊前7局維持2：1緊咬局面，天使直到第8局才添保險分，也讓投出6局失2分、狂飆12次三振的蒙塔斯吞下本季第4敗。

天使本季戰績出色，與大谷的全壘打秀相互輝映，他今年開轟的6戰取得全勝，相比去年46轟分布在43場，只有21勝22敗、勝率不及5成，今年開轟感覺勢必更暢快。

天使 運動家 大谷翔平

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