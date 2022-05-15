MLB／蒙哥馬利投了7場都「問天」 洋基總仔：再加油

洋基隊今天以2：3輸給白襪隊，先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）投4.1局失2分，投球任內未獲火力支援，本季他的9局援護率只有2，排名隊內最慘。

洋基今年戰績不俗，但碰上蒙哥馬利先發的比賽，打線就不太幫忙，本季在他先發時，球隊吞下2勝5敗，其他先發投手的場次則是取得22勝4敗。

蒙哥馬利的7場先發，洋基合計共得16分，平均1場只打下2.3分；若只看他投球任內，蒙哥馬利7場合計投35.1局，防禦率為3.06，援護率只有2分，本季勝場至今未開張不令人意外。

總教練布恩（Aaron Boone）被問到蒙哥馬利悲情的援護率，問題出在哪裡，他回答：「我不知道，我們會再加油（I don’t. We’ll score. We’ll score.）。」

相比悲情援護率，蒙哥馬利自認此役控球不佳，導致局數無法拉長，是自己更需要檢討的地方，「我的球威沒投出來，每一局的節奏投起來都不一樣，一直找不到感覺，當你一處於落後，比賽打起來當然就更難。」

洋基先發投手以柯爾（Gerrit Cole）最幸福，援護率高達6.8，其次為塞佛里諾（Luis Severino）的3.7分，泰隆（Jameson Taillon）的3.3、柯特斯（Nestor Cortes）的2.5也都低於聯盟平均值（3.7）。