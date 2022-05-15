MLB／轟破日本最速 大谷翔平談松井秀喜有憧憬和野心

大谷翔平今天炸裂大聯盟生涯第100轟，速度刷新前輩松井秀喜的紀錄，但他賽後維持一貫謙虛的態度，直言松井前輩一直都是自己憧憬的球員類型。

大谷今天出戰雙重賽，在面對運動家隊的晚場賽事敲出兩分砲，成為史上第3位百轟的日本選手，他以444場出賽（不含純投手出賽場次）達陣，更是超越松井秀喜的636場，改寫日本選手在大聯盟的最速百轟紀錄。

大谷在賽後被問到對於超越松井紀錄的看法，他表示，「以打擊型態來說，他的打擊率比我高，各方面來說都是一名很棒的選手，他一直是我努力看齊的目標。」

大谷進一步提到，自己的渴望是想成為擁有高打擊率、保送更多的選手，同時也能兼顧長打，「希望可以成為像他那樣的球員類型，而且打出更多全壘打。」