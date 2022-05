MLB／總仔送嘻哈傳奇簽名球當百轟禮 大谷：聽說是假貨

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第100轟,成為日本選手第3人,賽後收到球團送的百轟禮,是一顆美國嘻哈傳奇MC Hammer的簽名球,總教練麥登(Joe Maddon)被追問大谷知道MC Hammer是誰嗎?麥登回應:「他現在知道了」,大谷則爆料自己收到的聽說是假貨。

天使今天與運動家隊進行雙重賽,大谷先在午場敲雙安,晚場的唯一安打是在第5局的兩分砲,他的本季第7轟出爐,同時也是他來到大聯盟後的第100轟。

For the 100th time, Shohei Ohtani has gone deep. pic.twitter.com/dFTgf502op