快訊

政院鬆綁打滿3劑快篩陰免隔離 但無共識上路時程未定

MLB／總仔送嘻哈傳奇簽名球當百轟禮 大谷：聽說是假貨

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第100轟，成為日本選手第3人，賽後收到球團送的百轟禮，是一顆美國嘻哈傳奇MC Hammer的簽名球，總教練麥登（Joe Maddon）被追問大谷知道MC Hammer是誰嗎？麥登回應：「他現在知道了」，大谷則爆料自己收到的聽說是假貨。

天使今天與運動家隊進行雙重賽，大谷先在午場敲雙安，晚場的唯一安打是在第5局的兩分砲，他的本季第7轟出爐，同時也是他來到大聯盟後的第100轟。

逼近百轟階段是否有壓力？大谷回應，百轟是一個大數字，但這是建構在每季、每季打好的基礎上，「可以完成百轟，我也覺得很驕傲，但現在還只是球季剛開始，我會繼續努力，打出更多全壘打。」回想開轟打席，大谷表示打到的是一顆失投球，「很開心我有咬中，沒有錯過這球。」

大谷同時以打者百轟、投手250K，跟進貝比魯斯（Babe Ruth）的行列，成為大聯盟史上第2人；對於這項紀錄，大谷有所感慨，他說自己曾經歷過傷勢、手術，現在可以正常出賽打擊、投球，「我想要繼續繳出更好的成績，所以我會照顧好自己的健康，讓自己可以全力以赴。」

看著大谷再刷一項上古神獸級的紀錄，麥登說：「這是他每天的日常，我已經不覺得驚訝了，他持續寫下這些紀錄，你會聽到越來越多名字、越來越多里程碑。」

有趣的是，麥登賽後透露，送給大谷的百轟禮是MC Hammer的簽名球，「MC Hammer是奧克蘭的在地傳奇人物，大谷收到時的表情看起來很困惑，不懂這是什麼意思，但當我們放音樂給他聽，他就知道誰是MC Hammer了。」大谷對此則笑著爆料：「我聽說那是假貨，但不管怎樣，我打算收藏起來，留作紀念。」

大聯盟 運動家 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／大谷翔平直球均速下降 麥登不擔心：他只是有點像人

MLB／瑞登改左打砲轟光芒野手 麥登：棒球就在找這樣的時刻

MLB／大谷翔平9下打回追平分、跑回再見分 預告球棒回溫中

MLB／天使還有二刀流！麥登想找投手代打但人已上飛機

相關新聞

MLB／大谷翔平百轟達陣 又一項神級紀錄跟上貝比魯斯

天使隊今天面對運動家隊的雙重賽取得1勝1敗，晚場以9：1拿下的勝利有「二刀流」大谷翔平的紀錄來點綴，他在第5局炸裂兩分砲...

MLB／外傳A-Rod想收購家鄉球隊馬林魚 經紀人出面駁斥

前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前傳出有興趣買下故鄉球隊邁阿密馬林魚，昨（14日）他的經紀人出面否認此事，表示A-Rod會100％專注於籃球方面明尼蘇達灰狼隊和山貓隊的經營。

MLB／轟破日本最速 大谷翔平談松井秀喜有憧憬和野心

大谷翔平今天炸裂大聯盟生涯第100轟，速度刷新前輩松井秀喜的紀錄，但他賽後維持一貫謙虛的態度，直言松井前輩一直都是自己憧...

MLB／總仔送嘻哈傳奇簽名球當百轟禮 大谷：聽說是假貨

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第100轟，成為日本選手第3人，賽後收到球團送的百轟禮，是一顆美國嘻哈傳奇MC Hammer的...

MLB／美媒揭密大谷翔平私下風趣面 超愛惡作劇還會說髒話

風靡全球棒壇的二刀流球星大谷翔平再登美國媒體《運動畫刊》封面，這回他們以「有趣的傻瓜（goofball）」為題，撰寫這位「歡樂的高中生」平時私底下在休息室惡作劇、風趣的一面。

MLB／不等了！大谷翔平兩分砲 459場達陣百轟日將最速

天使隊「二刀流」大谷翔平的大聯盟生涯百轟，今天在面對運動家隊之戰第5局報到，僅花459場比賽達陣，締造日本選手最速紀錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。