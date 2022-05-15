MLB／總仔送嘻哈傳奇簽名球當百轟禮 大谷：聽說是假貨

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第100轟，成為日本選手第3人，賽後收到球團送的百轟禮，是一顆美國嘻哈傳奇MC Hammer的簽名球，總教練麥登（Joe Maddon）被追問大谷知道MC Hammer是誰嗎？麥登回應：「他現在知道了」，大谷則爆料自己收到的聽說是假貨。

天使今天與運動家隊進行雙重賽，大谷先在午場敲雙安，晚場的唯一安打是在第5局的兩分砲，他的本季第7轟出爐，同時也是他來到大聯盟後的第100轟。

For the 100th time, Shohei Ohtani has gone deep. pic.twitter.com/dFTgf502op — MLB (@MLB) May 15, 2022

逼近百轟階段是否有壓力？大谷回應，百轟是一個大數字，但這是建構在每季、每季打好的基礎上，「可以完成百轟，我也覺得很驕傲，但現在還只是球季剛開始，我會繼續努力，打出更多全壘打。」回想開轟打席，大谷表示打到的是一顆失投球，「很開心我有咬中，沒有錯過這球。」

大谷同時以打者百轟、投手250K，跟進貝比魯斯（Babe Ruth）的行列，成為大聯盟史上第2人；對於這項紀錄，大谷有所感慨，他說自己曾經歷過傷勢、手術，現在可以正常出賽打擊、投球，「我想要繼續繳出更好的成績，所以我會照顧好自己的健康，讓自己可以全力以赴。」

看著大谷再刷一項上古神獸級的紀錄，麥登說：「這是他每天的日常，我已經不覺得驚訝了，他持續寫下這些紀錄，你會聽到越來越多名字、越來越多里程碑。」

有趣的是，麥登賽後透露，送給大谷的百轟禮是MC Hammer的簽名球，「MC Hammer是奧克蘭的在地傳奇人物，大谷收到時的表情看起來很困惑，不懂這是什麼意思，但當我們放音樂給他聽，他就知道誰是MC Hammer了。」大谷對此則笑著爆料：「我聽說那是假貨，但不管怎樣，我打算收藏起來，留作紀念。」