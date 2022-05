MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變成全壘打製造機

費城人隊看板球星哈波(Bryce Harper)今天砲火凶猛,對道奇隊4打數3安打,包括3局下3分砲,本季第9轟出爐,幫助費城人8:3獲勝,作客道奇球場4連戰前3戰都贏,最近搶下4連勝。

哈波對道奇連續3場比賽開轟,合計12個打數揮出8支安打,包括3支全壘打、4支二壘打,攻下8分打點,讓道奇投手群傷腦筋。

道奇先發左投烏力亞斯(Julio Urías)今天成為「全壘打製造機」,投6局被揮出8支安打竟有一半是全壘打,包括首局塞古拉(Jean Segura)3分砲、3局上哈波3分砲,以及4局上史瓦伯(Kyle Schwarber)、霍斯金斯(Rhys Hoskins)陽春砲,投6局失8分吞敗。

哈波這次在道奇球場火力全開,近3季首次,也是生涯第8次連續3戰開轟,本季9支全壘打和史瓦伯並列全隊第1。

道奇在4連戰前3戰攻下20分,卻被費城人狂攻29分,吞下本季最長4連敗,目前20勝12敗雖在分居排名第1,但和教士隊(21勝13敗)之間已無勝差;費城人17勝17敗,重返5成勝率,明天如果再勝,將是隊史從1985年後,首次在道奇球場4連戰全勝。

Bryce Harper with another 3 run 💣 at Dodger Stadium



In 3 games so far in LA



3 HRs

8 extra base hits 🔥🔥

8 RBIs



pic.twitter.com/mjV6bBxAYc