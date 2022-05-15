MLB／哈波對道奇連3戰開轟 烏力亞斯變成全壘打製造機
費城人隊看板球星哈波（Bryce Harper）今天砲火凶猛，對道奇隊4打數3安打，包括3局下3分砲，本季第9轟出爐，幫助費城人8：3獲勝，作客道奇球場4連戰前3戰都贏，最近搶下4連勝。
哈波對道奇連續3場比賽開轟，合計12個打數揮出8支安打，包括3支全壘打、4支二壘打，攻下8分打點，讓道奇投手群傷腦筋。
道奇先發左投烏力亞斯（Julio Urías）今天成為「全壘打製造機」，投6局被揮出8支安打竟有一半是全壘打，包括首局塞古拉（Jean Segura）3分砲、3局上哈波3分砲，以及4局上史瓦伯（Kyle Schwarber）、霍斯金斯（Rhys Hoskins）陽春砲，投6局失8分吞敗。
哈波這次在道奇球場火力全開，近3季首次，也是生涯第8次連續3戰開轟，本季9支全壘打和史瓦伯並列全隊第1。
道奇在4連戰前3戰攻下20分，卻被費城人狂攻29分，吞下本季最長4連敗，目前20勝12敗雖在分居排名第1，但和教士隊（21勝13敗）之間已無勝差；費城人17勝17敗，重返5成勝率，明天如果再勝，將是隊史從1985年後，首次在道奇球場4連戰全勝。
Bryce Harper with another 3 run 💣 at Dodger Stadium— John Clark (@JClarkNBCS) May 15, 2022
In 3 games so far in LA
3 HRs
8 extra base hits 🔥🔥
8 RBIs
pic.twitter.com/mjV6bBxAYc
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