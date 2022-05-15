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MLB／大谷百轟後亞洲短期難尋 張育成10轟暫居現役第5

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張育成。（路透）
張育成。（路透）

天使隊日籍球星大谷翔平生涯百轟出爐，跟上前輩鈴木一朗、松井秀喜的腳步，成為大聯盟日籍球員第3人，也是亞洲第4人，目前效力南韓職棒登陸者隊的39歲老將秋信守，生涯16年累積218轟最多。

秋信守2005到2020年先後效力水手、印地安人（今年改名守護者）、紅人、遊騎兵隊，去年返韓加盟登陸者；他在大聯盟曾有7季出現單季20轟紀錄，除了218轟是大聯盟亞洲球員最多，782分打點也排名第1，領先鈴木一朗兩分。

松井秀喜過去在大聯盟10季留下175轟，鈴木一朗19季117轟，大谷翔平只花5季就達成百轟，包括去年46轟紀錄寫下亞洲球員單季新高，未來有機會成為亞洲全壘打王。

亞洲球員短期內不太可能再出現百轟紀錄，光芒隊崔志萬目前52轟是現役第2多，也是第5位生涯超過50轟的亞洲打者，海盜隊筒香嘉智17轟、教士隊金河成12轟、守護者隊張育成10轟分居現役第3到第5。

大聯盟 鈴木一朗 大谷翔平

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