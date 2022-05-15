MiLB／李灝宇連3戰開轟手感燙 鄧愷威拿本季首勝

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持火燙手感，今天敲3分砲、連3戰出賽開轟，另跑出1盜；巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威先發出賽，投5.2局失掉2分責失分，拿下個人本季首勝。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A與辛辛那提紅人隊1A交手，費城人隊台灣好手李灝宇先發打3棒、守三壘。

李灝宇1局壘上有人時敲出3分砲，幫助球隊取得3比0領先，3局、5局都敲出投手方向滾地球出局，7局選到四壞保送、盜壘成功。

李灝宇總計3打數敲出1轟，貢獻3分打點，連3場出賽開轟，跑出個人本季第8盜，賽後打擊率3成14；費城人隊打線發揮，團隊敲出9支安打，其中有4發全壘打，終場以9比5拿下勝利。

舊金山巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威對華盛頓國民隊先發，鄧愷威首局1人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，3局2人出局後投出觸身球保送、暴投，接著被敲出安打、失掉1分。

鄧愷威5局再有狀況，接連被敲3支安打、再掉1分，6局續投先投出四壞保送，2人出局後退場，退場時球隊5比2領先。

鄧愷威總計用95球投5.2局，被敲出6支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，球隊終場以7比4拿勝，鄧愷威拿下本季首勝，賽後防禦率4.54。