快訊

中重症增149例 死亡19例分布在70至90多歲、8人未接種疫苗

中職／獅隊增至6人快篩陽性 林岳平居隔改由高志綱領軍

直播／連四天破6萬！今本土+6萬8732例確診、37例境外 增19死

MiLB／李灝宇連3戰開轟手感燙 鄧愷威拿本季首勝

中央社 / 台北15日電
李灝宇(左)受訪。 擷圖自畫面
李灝宇(左)受訪。 擷圖自畫面

旅美費城人小聯盟1A野手李灝宇維持火燙手感，今天敲3分砲、連3戰出賽開轟，另跑出1盜；巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威先發出賽，投5.2局失掉2分責失分，拿下個人本季首勝。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A與辛辛那提紅人隊1A交手，費城人隊台灣好手李灝宇先發打3棒、守三壘。

李灝宇1局壘上有人時敲出3分砲，幫助球隊取得3比0領先，3局、5局都敲出投手方向滾地球出局，7局選到四壞保送、盜壘成功。

李灝宇總計3打數敲出1轟，貢獻3分打點，連3場出賽開轟，跑出個人本季第8盜，賽後打擊率3成14；費城人隊打線發揮，團隊敲出9支安打，其中有4發全壘打，終場以9比5拿下勝利。

舊金山巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威對華盛頓國民隊先發，鄧愷威首局1人出局後被敲出二壘打，但沒有失分，3局2人出局後投出觸身球保送、暴投，接著被敲出安打、失掉1分。

鄧愷威5局再有狀況，接連被敲3支安打、再掉1分，6局續投先投出四壞保送，2人出局後退場，退場時球隊5比2領先。

鄧愷威總計用95球投5.2局，被敲出6支安打，投出4次三振，失掉2分責失分，球隊終場以7比4拿勝，鄧愷威拿下本季首勝，賽後防禦率4.54。

鄧愷威 費城人 小聯盟

延伸閱讀

MiLB／狂！李灝宇連3天炸裂 4項打擊數據隊內稱王

MiLB／連兩天開轟！「怪力男」李灝宇打擊率破3成

MiLB／李灝宇本季第2轟是陽春砲 賽後受訪秀英文

MiLB／鄭宗哲單場2安2盜 鄧愷威先發挨轟吞敗

相關新聞

MLB／大谷翔平百轟達陣 又一項神級紀錄跟上貝比魯斯

天使隊今天面對運動家隊的雙重賽取得1勝1敗，晚場以9：1拿下的勝利有「二刀流」大谷翔平的紀錄來點綴，他在第5局炸裂兩分砲...

MLB／外傳A-Rod想收購家鄉球隊馬林魚 經紀人出面駁斥

前洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）日前傳出有興趣買下故鄉球隊邁阿密馬林魚，昨（14日）他的經紀人出面否認此事，表示A-Rod會100％專注於籃球方面明尼蘇達灰狼隊和山貓隊的經營。

MLB／美媒揭密大谷翔平私下風趣面 超愛惡作劇還會說髒話

風靡全球棒壇的二刀流球星大谷翔平再登美國媒體《運動畫刊》封面，這回他們以「有趣的傻瓜（goofball）」為題，撰寫這位「歡樂的高中生」平時私底下在休息室惡作劇、風趣的一面。

MLB／不等了！大谷翔平兩分砲 459場達陣百轟日將最速

天使隊「二刀流」大谷翔平的大聯盟生涯百轟，今天在面對運動家隊之戰第5局報到，僅花459場比賽達陣，締造日本選手最速紀錄，...

MLB／國民41歲老將3安猛打 終結太空人本季最長11連勝

太空人隊先發投手哈維爾（Cristian Javier）今天狀況不佳，在華府對國民隊之戰只投3.2局，被揮出8支安打、失...

MLB／來賓太晚上場 大都會王牌薛則不給開球引論戰

昨（14日）水手作客大都會賽前出現罕見的畫面，先行上丘練投的大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）不甩準備開球的來賓，繼續在投手丘上練投，最後逼退開球來賓，形成尷尬又罕見的場景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。