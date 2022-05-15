MLB／大谷翔平百轟達陣 又一項神級紀錄跟上貝比魯斯

天使隊今天面對運動家隊的雙重賽取得1勝1敗，晚場以9：1拿下的勝利有「二刀流」大谷翔平的紀錄來點綴，他在第5局炸裂兩分砲，完成大聯盟生涯百轟，成為史上第3位在大聯盟締造百轟的日籍球員，459場達陣（扣掉只投球、未打擊場次則為444場）改寫日將最速。

大谷今天先在午場繳出雙安、未開轟，晚場沒再讓球迷多等，擔任先發第3棒、指定打擊的他，5打數敲出1安打，就是在第5局鎖定第一球、92.8哩伸卡球出棒，炸裂一發中左外野兩分砲，幫助天使擴大為8：1領先，這是大谷生涯第24發鎖定第1球出棒開轟的全壘打，苦主為運動家先發投手歐勒（Adam Oller）。

大谷跟進貝比魯斯（Babe Ruth）的行列，成為生涯至少累積打者百轟、投手250K的史上第2人；大谷也是史上第3位在大聯盟敲出百轟的日籍打者，前兩人為松井秀喜（175轟）、鈴木一朗（117轟）。

大谷在大聯盟第5年、444場比賽、1757打席達成百轟，比松井秀喜的第5年、636場比賽、2710打席更快，刷新日將最快速度，美日通算則為148轟；至於一朗達陣百轟的速度，則是第12年、1851場比賽、8510打席。

大谷的生涯百轟組成，有58轟來自主場、42轟來自客場，合計有17隊、89名投手當過苦主，其中54發為陽春砲，唯一一發滿貫砲則是在編號第99轟出現。