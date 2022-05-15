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MLB／美媒揭密大谷翔平私下風趣面 超愛惡作劇還會說髒話

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平大聯盟生涯100轟出爐，美媒揭露他私下愛開玩笑、惡作劇的一面。 美聯社
大谷翔平大聯盟生涯100轟出爐，美媒揭露他私下愛開玩笑、惡作劇的一面。 美聯社

風靡全球棒壇的二刀流球星大谷翔平再登美國媒體《運動畫刊》封面，這回他們以「有趣的傻瓜（goofball）」為題，撰寫這位「歡樂的高中生」平時私底下在休息室惡作劇、風趣的一面。

報導提及，在比賽時等正式的溝通場合，大谷翔平雖然需仰賴翻譯水原一平，但開玩笑時常不需要翻譯，例如在重訓到一半時，他會突然把訓練用的球扔向63歲的助理投手教練，教練嚇一跳連忙接住後才發現原本以為重達20磅（約9公斤）的球竟是空心的；又或者偷偷拍隊友的肩膀，等到對方回過身後再假裝若無其事。

左投山多瓦（Patrick Sandoval）是大谷翔平最愛捉弄的隊友之一，牛棚練習時，大谷常趁山多瓦不注意就把球丟給他，令他措手不及，自己則在一旁哈哈大笑。此外，大谷還喜歡瞪著山多瓦直到被發現、愛模仿他說話，讓隊友哭笑不得。

而當天使隊球員在討論對方投手時，大谷翔平也喜歡在一旁湊熱鬧，藉機「作怪」，例如明明是在討論一位只投四縫線速球的投手，大谷卻說：「嗯，這顆二縫線很棒」，令隊友摸不著頭緒，之後才意識到他是在開玩笑。

大谷翔平會和隊友一起玩手遊《部落衝突：皇室戰爭》，若他贏了就會欣喜若狂，接下來幾天還會不斷興奮地提醒隊友：「我是王哦！（I’m the king!）」。

報導還提到，大谷翔平有時也會說英文髒話，不過天使隊球員受訪時沒有人「出賣」大谷，透露他說過哪些髒話，瑞登（Anthony Rendon）笑著說道：「大家學語言都是從髒話開始的對吧？」

除此之外，大谷翔平也樂於分享，因為他每天都會收到來自無數粉絲的禮物，他時常在休息室分送隊友巧克力，在大谷翔平隔壁置物櫃的後援投手布萊德利（Archie Bradley）就說：「我愛死了，他給我好多糖果。」

由於大谷翔平颳起的二刀流旋風，不少天使隊球員也在亞洲、尤其日本累積了一定的知名度，大谷就告訴隊友韋德（Tyler Wade）有很多海外的粉絲還幫他取了「Ikemen（イケメン）」的綽號，就是日文「帥哥」的意思。

大谷翔平 天使

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