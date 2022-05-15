MLB／不等了！大谷翔平兩分砲 459場達陣百轟日將最速

天使隊「二刀流」大谷翔平的大聯盟生涯百轟，今天在面對運動家隊之戰第5局報到，僅花459場比賽達陣，締造日本選手最速紀錄，這也是他的本季第7轟。

天使今天在雙重賽出戰運動家隊，大谷在午場繳出雙安、未開轟，晚場沒再讓球迷多等，擔任先發第3棒、指定打擊的他，第5局炸裂兩分砲，苦主為運動家先發投手歐勒（Adam Oller）。

大谷在大聯盟第5年、459場比賽就達成百轟，比松井秀喜的636場比賽更快，刷新日將最快速度，美日通算則為148轟。