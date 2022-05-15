MLB／「古巴飛彈」查普曼失靈 洋基不敵白襪終止5連勝
洋基隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）失靈，今天對白襪隊只投4人次，被羅伯特（Luis Robert）揮出再見安打，不但吞下本季首敗，洋基在2：3輸球後也中斷5連勝紀錄。
白襪在4連戰前兩戰被洋基攻下25分，在主場輸得灰頭土臉，今天先發投手凱柯（Dallas Keuchel）投5局只被揮出4支安打、無失分，白襪打完前7局仍以2：0領先。
洋基8、9局上各得1分追平比數，凱柯本季第3勝被牛棚搞砸，不過白襪9局下把握機會擊倒查普曼，奪下本季對戰首勝。
查普曼除了解決首名打者，接下來被安打、保送形成一、二壘有人，接下來對羅伯特投成1好3壞後，87英里指叉球被揮成右外野方向再見安打，洋基吞下近11戰第2敗。
羅伯特4打數2安打，首局安打攻下全場第1分，9局下再揮致勝安，查普曼本季戰績1敗8救援成功。
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