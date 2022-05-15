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MLB／國民41歲老將3安猛打 終結太空人本季最長11連勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
Cristian Javier。 美聯社
Cristian Javier。 美聯社

太空人隊先發投手哈維爾（Cristian Javier）今天狀況不佳，在華府對國民隊之戰只投3.2局，被揮出8支安打、失7分，讓太空人從一開賽就落後到終場，以6：13輸球，終止本季最長11連勝。

太空人的連勝之旅從3日展開，對水手、老虎（4連戰）、雙城系列賽全贏，昨天對國民首戰再下一城，戰績從11勝11敗變成22勝11敗，躍居美聯西區榜首，今天投手群失靈，打完前6局已被攻下13分，毫無能力改變戰局。

國民左外野手赫（Yadiel Hernandez）首局安打攻下全場第1分，3局下轟出右外野3分砲，拉大成4：0領先。

儘管太空人4局上追回兩分，但國民41歲老將克魯茲（Nelson Cruz）揮出關鍵二壘打，攻下3分打點，再度拉大比數差距，太空人最後以7分之差落敗。

國民全場揮出14支安打，4棒克魯茲4打數3安打、攻下3分打點，棒次跟在後面的赫南德茲5支2、4打點， 聯手為球隊打下江山，不過國民戰績12勝23敗仍在國聯東區墊底。

國民 克魯茲

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