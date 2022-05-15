MLB／來賓太晚上場 大都會王牌薛則不給開球引論戰
昨（14日）水手作客大都會賽前出現罕見的畫面，先行上丘練投的大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）不甩準備開球的來賓，繼續在投手丘上練投，最後逼退開球來賓，形成尷尬又罕見的場景。
大都會昨進行主題日，球團邀請日本駐紐約大使森美樹夫到場開球，不過他上場的時間似乎有點晚，因為1局上就要投球的大都會隊先發投手薛則人已經站在投手丘上熱身了。
森美樹夫尷尬地戴著手套與棒球帽站在投手丘旁等待，不過專心練投的薛則完全沒有要下丘的意思，這時工作人員急急忙忙趕來將森美樹夫請下場，最終球當然沒開成。
影片被放上推特引起討論，外國網友看法兩極，有人抱著有趣的態度看待這件事：「這就是薛則的作風」、「薛則就是個異於常人的傢伙」，不過也有人認為此舉不妥：「這可是日本的主題之夜，這是多大的失態」、「這個影片如實地呈現了日、美之間的外交問題。毫不意外的，這裡可是美國──一個充滿種族歧視的國家」。
This guy was supposed to throw the first pitch but Scherzer beat him to the mound and didn’t let him throw it. pic.twitter.com/qoB1u40LYG— Chris Chao (@Chaoscjc) May 13, 2022
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