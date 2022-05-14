MLB／今日戰績表 釀酒人海德開季連13場救援成功寫新歷史
MLB今日戰績表
紅人 8:2 海盜
釀酒人 2:1 馬林魚
太空人 6:1 國民
金鶯 2:4 老虎
水手 2:1 大都會
藍鳥 2:5 光芒
教士 11:6 勇士
紅襪 7:1 遊騎兵
守護者 8:12 雙城
洋基 10:4 白襪
巨人 8:2 紅雀
皇家 14:10 洛磯
天使 2:0 運動家
小熊 3:4 響尾蛇
費城人 12:10(10局) 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:15 巨人 vs. 紅雀
04:05 教士 vs. 勇士
04:07 天使 vs. 運動家
04:10 金鶯 vs. 老虎
06:10 釀酒人 vs. 馬林魚
06:10 藍鳥 vs. 光芒
06:35 紅人 vs. 海盜
07:05 紅襪 vs. 遊騎兵
07:05 太空人 vs. 國民
07:10 洋基 vs. 白襪(華視)
07:10 守護者 vs. 雙城
07:10 水手 vs. 大都會
08:10 皇家 vs. 洛磯
08:10 小熊 vs. 響尾蛇
09:40 天使 vs. 運動家(雙重戰)(ELTA2、
10:10 費城人 vs. 道奇
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