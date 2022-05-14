MLB／今日戰績表 釀酒人海德開季連13場救援成功寫新歷史

近期10連勝的太空人，在今天客場面對國民的比賽，首局就展現打擊火力，擊出兩支全壘打，單局狂得五分，投手群也聯手封鎖國民隊打線，終場就以5:1帶走勝利，並推進目前聯盟最多的11連勝。 此戰1局上，

2022-05-14 14:01