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MLB／今日戰績表 釀酒人海德開季連13場救援成功寫新歷史

聯合新聞網 / 整理
釀酒人以2：1險勝馬林魚，終結者海德創下開繼連13場救援成功新紀錄！ 美聯社
釀酒人以2：1險勝馬林魚，終結者海德創下開繼連13場救援成功新紀錄！ 美聯社

MLB今日戰績表

紅人 8:2 海盜

釀酒人 2:1 馬林魚

太空人 6:1 國民

金鶯 2:4 老虎

水手 2:1 大都會

藍鳥 2:5 光芒

教士 11:6 勇士

紅襪 7:1 遊騎兵

守護者 8:12 雙城

洋基 10:4 白襪

巨人 8:2 紅雀

皇家 14:10 洛磯

天使 2:0 運動家

小熊 3:4 響尾蛇

費城人 12:10(10局) 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:15 巨人 vs. 紅雀

04:05 教士 vs. 勇士

04:07 天使 vs. 運動家

04:10 金鶯 vs. 老虎

06:10 釀酒人 vs. 馬林魚

06:10 藍鳥 vs. 光芒

06:35 紅人 vs. 海盜

07:05 紅襪 vs. 遊騎兵

07:05 太空人 vs. 國民

07:10 洋基 vs. 白襪(華視)

07:10 守護者 vs. 雙城

07:10 水手 vs. 大都會

08:10 皇家 vs. 洛磯

08:10 小熊 vs. 響尾蛇

09:40 天使 vs. 運動家(雙重戰)(ELTA2、

10:10 費城人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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