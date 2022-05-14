MLB／洋基開季32場狂拿24勝 隊史前4次都奪世界大賽冠軍

賽前4連勝的洋基今日作客白襪，兇猛打線再次發威，全場狂轟4支全壘打宛如煙火秀，讓王牌柯爾（Gerrit Cole）投得輕鬆，6.局失3分的優質先發拿下開季3連勝，洋基也推進5連勝，本季24勝8敗持續穩居聯盟第一。

洋基首局就火力全開，近期棒子火燙的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）再度開轟，一發兩分砲幫助球隊先馳得點，同時也是本季第10轟，第二局再靠著安打串連拿下3分，接下來就是煙火秀時間，「法官」賈吉（Aaron Judge）第四局的陽春彈，將全壘打數推進到12發，領跑聯盟全壘打王；第5局由賈羅（Joey Gallo）開砲，9局則是唐納森（Josh Donaldson）臨去秋波再夯一發，也是個人連兩天有全壘打。反觀白襪在柯爾主投下僅攻下3分，終場洋基就以10：4輕取白襪。

Another day, another Judge dinger. pic.twitter.com/iMLg9aP7vC — New York Yankees (@Yankees) May 14, 2022

賈吉與史丹頓連兩天同場開轟，在這狀況下再次將勝率推進至誇張的21勝1敗。此外兩人均已達雙位數全壘打，據《ESPN Stats & Info》統計，僅打32場就有兩位至少10轟打者是洋基隊史第3次。此外開季32場狂拿24勝是隊史第5次，前4次分別為1928、1939、1958、1998年，而這四次最後都順利拿下世界大賽冠軍，就看今年能否複製歷史。

對於近期洋基的好表現，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）淡定表示：「我們有一個漫長的賽季，充滿起伏、考驗、磨難。現在我們有個很好的開局，希望持續下去，還有很長的路要走，我們也不打算犯錯。」