快訊

中央下令北北基桃設9大篩檢站名單曝光 仍有1處難產中

MLB／洋基開季32場狂拿24勝 隊史前4次都奪世界大賽冠軍

聯合新聞網 / 綜合報導
史丹頓(左)與賈吉(右)同場開砲，洋基開季僅打了32場兩人就已達至少10轟。 美聯社
史丹頓(左)與賈吉(右)同場開砲，洋基開季僅打了32場兩人就已達至少10轟。 美聯社

賽前4連勝的洋基今日作客白襪，兇猛打線再次發威，全場狂轟4支全壘打宛如煙火秀，讓王牌柯爾（Gerrit Cole）投得輕鬆，6.局失3分的優質先發拿下開季3連勝，洋基也推進5連勝，本季24勝8敗持續穩居聯盟第一。

洋基首局就火力全開，近期棒子火燙的「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）再度開轟，一發兩分砲幫助球隊先馳得點，同時也是本季第10轟，第二局再靠著安打串連拿下3分，接下來就是煙火秀時間，「法官」賈吉（Aaron Judge）第四局的陽春彈，將全壘打數推進到12發，領跑聯盟全壘打王；第5局由賈羅（Joey Gallo）開砲，9局則是唐納森（Josh Donaldson）臨去秋波再夯一發，也是個人連兩天有全壘打。反觀白襪在柯爾主投下僅攻下3分，終場洋基就以10：4輕取白襪。

賈吉與史丹頓連兩天同場開轟，在這狀況下再次將勝率推進至誇張的21勝1敗。此外兩人均已達雙位數全壘打，據《ESPN Stats & Info》統計，僅打32場就有兩位至少10轟打者是洋基隊史第3次。此外開季32場狂拿24勝是隊史第5次，前4次分別為1928、1939、1958、1998年，而這四次最後都順利拿下世界大賽冠軍，就看今年能否複製歷史。

對於近期洋基的好表現，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）淡定表示：「我們有一個漫長的賽季，充滿起伏、考驗、磨難。現在我們有個很好的開局，希望持續下去，還有很長的路要走，我們也不打算犯錯。」

煙火秀 東區

相關新聞

MLB／洋基開季32場狂拿24勝 隊史前4次都奪世界大賽冠軍

賽前4連勝的洋基今日作客白襪，兇猛打線再次發威，全場狂轟4支全壘打宛如煙火秀，讓王牌柯爾（Gerrit Cole）投得輕鬆，6.局失3分的優質先發拿下開季3連勝，洋基也推進5連勝，本季24勝8敗持續穩

MLB／再拒絕勇士邀約 賈納真的只想在洋基終老

38歲的外野手賈納（Brett Gardner）在去年休賽季成為了自由球員，但到目前為止都還未與球隊簽約，繼開季前拒絕藍鳥後，近日又婉拒勇士邀約，就是想當「終生洋基人」。 藍鳥隊在休賽季時曾對賈

MLB／棒打國民收11連勝 太空人再一勝平隊史紀錄

近期10連勝的太空人，在今天客場面對國民的比賽，首局就展現打擊火力，擊出兩支全壘打，單局狂得五分，投手群也聯手封鎖國民隊打線，終場就以5:1帶走勝利，並推進目前聯盟最多的11連勝。 此戰1局上，

MiLB／先發投3局失2分 劉致榮挨轟無關勝敗

旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持好手感，今天單場3安3打點、連2場出賽開轟；紅襪隊高階1A投手劉致榮今天先發出賽，投...

MLB／只花304天就上大聯盟 天使新秀初登板6局0失分寫紀錄

大谷翔平今天4打數無安打，不過比賽重點不是他。天使隊又有新星投手竄出，希爾賽（Chase Silseth）從2A直升，選...

MLB／道奇克蕭又進傷兵名單 教頭相信按經驗不會缺席太久

原排定今日先發的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）又受傷了，這次是因右側薦髂關節發炎進入15天傷兵名單，這也是他自2016年後第五度因下背部傷勢無法出賽。 據《MLB.com》的報導

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。