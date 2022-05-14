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MLB／棒打國民收11連勝 太空人再一勝平隊史紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
太空人推進到11連勝。 美聯社
太空人推進到11連勝。 美聯社

近期10連勝的太空人，在今天客場面對國民的比賽，首局就展現打擊火力，擊出兩支全壘打，單局狂得五分，投手群也聯手封鎖國民隊打線，終場就以5:1帶走勝利，並推進目前聯盟最多的11連勝。

此戰1局上，太空人第一棒亞圖維（Jose Altuve）就擊出首局首打席全壘打，緊接著靠著打擊的連續串連，單局5安包含2發全壘打，首局就狂得五分奠定勝基，加上先發投手瓦德茲（Framber Valdez）主投7.1局，送出6張老Ｋ失一分的優質先發，幫助太空人封鎖對手打線奪下勝利。

太空人隊先投手瓦德茲（Framber Valdez）繳出7.1局失1分的好投，率太空人擊敗國民隊 路透社
太空人隊先投手瓦德茲（Framber Valdez）繳出7.1局失1分的好投，率太空人擊敗國民隊 路透社

賽後太空人總教練貝克（Dusty Baker）表示：「我們一開始就火力全開，已經很久沒有像這樣早早奠定勝基，能在第一局就讓先發投手，取得領先的感覺很好。」至於輸球的國民隊在過去9場比賽中，輸了7場，本季主場戰績4-14，毫無優勢可言。

值得一提的是國民前總教練，也是現任太空人總教練貝克此戰重返華盛頓受到球迷熱烈歡迎，球團也在賽前獻上致敬影片，他也表示「通常我回來時都比離開時更受歡迎，我也總是希望老東家能比我不在時更好，這一直是我執教初衷」；很顯然國民沒有違背這點，在他祝福下於2019年奪下世界大賽冠軍。

明日太空人將繼續在客場面對國民隊，挑戰平隊史最佳紀錄的12勝。

太空人

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