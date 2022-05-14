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MLB／只花304天就上大聯盟 天使新秀初登板6局0失分寫紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
天使隊又有新星投手竄出，希爾賽從2A直升，選秀到大聯盟生涯初登板只花304天，在今天投出6局無失分、僅被敲1安的比賽。 路透社
天使隊又有新星投手竄出，希爾賽從2A直升，選秀到大聯盟生涯初登板只花304天，在今天投出6局無失分、僅被敲1安的比賽。 路透社

大谷翔平今天4打數無安打，不過比賽重點不是他。天使隊又有新星投手竄出，希爾賽（Chase Silseth）從2A直升，選秀到大聯盟生涯初登板只花304天，在今天投出6局無失分、僅被敲1安的比賽，創下隊史一項紀錄，球隊也以2：0拿下勝利。

希爾賽今天面對運動家隊打線，2局投出1次四壞保送、3局被敲出1支安打、1次四壞保送，但接下來沒再遇到狀況，4到6局連續解決9人次，初登板就有好表現，還拿下勝投。

希爾賽81球投完6局，其中52顆好球，投出4次三振、2次四壞保送，天使隊史上，在初登板就投出6局以上、僅被敲1安以下，希爾賽是第一人，天使隊上一位在生涯初登板投出6局以上無失分的是2006年的威佛（Jered Weaver），7局被敲3支安打。

2000年出生的希爾賽再過5天才滿22歲，去年7月選秀會上在第11輪被天使隊選進，2021年在小聯盟才投了5.1局，今年在2A先發5場防禦率1.73，26局投出37次三振，今天直升大聯盟就讓球迷留下深刻印象。

天使隊今天敲出6支安打，不過2棒楚奧特、3棒大谷翔平合計8打數都沒敲安，大谷翔平今天1局上敲出中外野飛球出局、4局上被三振、6局一壘滾地出局、9局上最後打席敲出三壘界外飛球出局。

天使隊分數是靠4局上馬許（Brandon Marsh）在二壘有人時敲出安打，拿下第1分，5局上貝拉斯格斯（Andrew Velazquez）的本季首轟帶回第2分。

天使 大谷翔平

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