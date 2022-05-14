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MLB／傷病是最大敵人 道奇塞揚強投克蕭又進傷兵名單

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊克蕭。 美聯社
道奇隊克蕭。 美聯社

原排定今日先發的塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）又受傷了，這次是因右側薦髂關節發炎進入15天傷兵名單，這也是他自2016年後第五度因下背部傷勢無法出賽。

據《MLB.com》的報導，克蕭在日前進行核磁共振的檢查，雖然結果顯示沒有結構性損傷，他表示「現在感覺不太好，但我希望只需待在15天傷兵名單就好」。他留下的空缺道奇將小聯盟後援左投克萊文格（G.Clevinger）升上大聯盟填補牛棚戰力，今日先發則改由布勒（Walker Buehle）登板。

34歲的克蕭本季先發5場，投球局數總計30局拿下4勝0敗、防禦率1.80，K/9值高達9.6，僅投出3次保送，並送出32次三振的優異成績，即使球速衰退還是能找到方法壓制打者，繳出聯盟水準以上的成績。不過傷病儼然是克蕭最大敵人，上回單季投超過180局已是2015年，此後幾乎每一年都曾進入傷兵名單，多少也是季前僅與道奇簽下1年1700萬美元（約台幣4.8億元）合約原因。

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