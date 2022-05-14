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MLB／脫離疫情傷兵 張育成重返大聯盟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
守護者隊台灣好手張育成今天離開新冠肺炎傷兵名單，重返大聯盟。 中央社
守護者隊台灣好手張育成今天離開新冠肺炎傷兵名單，重返大聯盟。 中央社

守護者隊台灣好手張育成今天離開新冠肺炎傷兵名單，重返大聯盟，今天對雙城隊之戰雖未先發，但張育成有機會在後段上場。

張育成是在台灣時間4月16日被列入10天傷兵名單，隨後球隊將他在22日列入新冠肺炎傷兵，不過復原進度不錯，5月1日開始在小聯盟進行復健賽，也從1A升到3A。

張育成雖然今天結束復健日子回到大聯盟，同被召回的還有外野手帕拉西歐斯（Richie Palacios），但守護者隊今天又有新疫情，外野手奈勒（Josh Naylor）被放入新冠肺炎傷兵名單。

守護者隊因總教練法蘭科納（Terry Francona）以及另外6名教練及後勤確診，曾在5月12日延賽過一次，今天重啟賽程，不過作客雙城隊的三連戰都將交由投手教練威利斯（Carl Willis）執掌兵符。

張育成本季在大聯盟出賽3場，7打數尚未敲安，今天對雙城隊之戰沒有列入先發，先在板凳待命。

張育成 雙城 守護者

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