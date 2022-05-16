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MLB／今日戰績表 大谷翔平連兩天開轟助天使擊敗運動家

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平連兩天開轟，助天使擊敗運動家。 美聯社
大谷翔平連兩天開轟，助天使擊敗運動家。 美聯社

MLB今日戰績表

教士 7：3(11局) 勇士

紅人 0：1 海盜

太空人 8：0 國民

金鶯 1：5 老虎

釀酒人 7：3 馬林魚

水手 8：7 大都會

藍鳥 0：3 光芒

守護者 1：3 雙城

洋基 5：1 白襪

紅襪 1：7 遊騎兵

皇家 8：7 洛磯

天使 4：1 運動家

小熊 3：2 響尾蛇

費城人 4：5 道奇

巨人 ： 紅雀

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:40 老虎 vs. 光芒

06:40 國民 vs. 馬林魚

07:05 洋基 vs. 金鶯

07:07 水手 vs. 藍鳥

07:10 太空人 vs. 紅襪

07:10 紅雀 vs. 大都會

07:40 勇士 vs. 釀酒人

07:40 海盜 vs. 小熊

08:05 天使 vs. 遊騎兵(愛爾達體育2台)

08:10 白襪 vs. 皇家

08:40 巨人 vs. 洛磯

09:40 雙城 vs. 運動家

10:10 響蛇 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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