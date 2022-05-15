MLB／今日戰績表 國民14安攻13分火力全開中止太空人10連勝

昨（14日）水手作客大都會賽前出現罕見的畫面，先行上丘練投的大都會隊王牌薛則（Max Scherzer）不甩準備開球的來賓，繼續在投手丘上練投，最後逼退開球來賓，形成尷尬又罕見的場景。

2022-05-15 12:11