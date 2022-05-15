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MLB／今日戰績表 國民14安攻13分火力全開中止太空人10連勝

聯合新聞網 / 整理
國民克魯茲3安3打點，助隊打敗太空人。 路透
國民克魯茲3安3打點，助隊打敗太空人。 路透

MLB今日戰績表

巨人 0：4 紅雀

教士 5：6 勇士

天使 3：4 運動家

天使 9：1 運動家(雙重戰)

金鶯 0：3 老虎

釀酒人 3：9 馬林魚

藍鳥 5：1 光芒

紅人 1：3 海盜

紅襪 11：3 遊騎兵

太空人 6：13 國民

守護者 3：2(10局) 雙城

洋基 2：3 白襪

水手 4：5 大都會

小熊 4：2 響尾蛇

皇家 4：10 洛磯

費城人 8：3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

11:35 教士 vs. 勇士(周日)

01:35 紅人 vs. 海盜

01:35 太空人 vs. 國民

01:40 金鶯 vs. 老虎

01:40 釀酒人 vs. 馬林魚

01:40 水手 vs. 大都會

01:40 藍鳥 vs. 光芒

02:10 守護者 vs. 雙城

02:10 洋基 vs. 白襪

02:35 紅襪 vs. 遊騎兵

03:10 皇家 vs. 洛磯

04:07 天使 vs. 運動家

04:10 小熊 vs. 響尾蛇

04:10 費城人 vs. 道奇

07:00 巨人 vs. 紅雀(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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