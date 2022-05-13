快訊

7-11、康是美明早開賣「唾液快篩」 販售門市這裡查

MLB／洋基15分大勝白襪 法官、怪力男同時開轟20勝1敗

聯合新聞網 / 綜合報導
史坦頓和賈吉兩人同隊以來首次同場各攻下4分以上打點。 美聯社
史坦頓和賈吉兩人同隊以來首次同場各攻下4分以上打點。 美聯社

洋基今作客白襪，鑽石打線全場敲出15支安打包括4發全壘打，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）更是貢獻單場雙響砲，終場洋基以15：7大勝白襪，收下近期4連勝並繼續穩居美東龍頭。

此役雙方你來我往，史坦頓首打席就敲出反方向2分全壘打，幫助洋基先馳得點，2局下白襪不甘示弱攻下3分反超比數，不過3局上史坦頓又敲出反方向的單場雙響砲，替洋基再度要回領先，7局上「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出領先全聯盟的第11轟，但7局下白襪孟卡達（Yoan Moncada）的三分砲又將比數扳平，雙分7：7回到原點。

8局上半人出局後，洋基攻勢再起，靠著連續3次保送攻占滿壘，賈吉、史坦頓紛紛敲出安打，再加上唐納森（Josh Donaldson）一支三分砲，洋基一舉攻下7分，最後也順利以8分差帶走勝利，取得該系列賽的首勝。

洋基這場比賽有5位球員至少敲出2支安打，其中史坦頓4打數、3安打、6分打點，賈吉4打數2安、4分打點，這是史坦頓和賈吉兩人同隊以來首次同場各攻下4分以上打點的比賽，而他們兩人只要同場開轟，幾乎就是洋基的勝利方程式，截至目前為20勝1敗的驚人成績。

鑽石 卡達

相關新聞

MLB／太空人10連勝期間 全隊僅失11分外加5場完封勝

太空人今雙重戰大獲全勝，先是以11比3拿下昨因雨中斷的比賽，隨後又以5比0完封，順利橫掃雙城也將連勝場次推進到10場。 雙重賽的第一場接續昨天僅進行三局的比賽，亞土維（Jose Altuve）此

MLB／找到工作了！ 傳卡諾將轉戰教士輔佐同鄉塔提斯

日前二壘手卡諾（Robinson Cano）正式被大都會釋出，目前有消息指出教士將簽下這名39歲老將。 卡諾2018年經交易轉戰大都會，但表現大不如從前，去年又因違反大聯盟用藥條例遭禁賽162場

MLB／野手生涯初登板 雙城隊高登：我是類大谷

雙城隊今天在雙重賽首戰以3：11慘敗給太空人隊，也讓游擊手高登（Nick Gordon）一嘗登上投手丘的初體驗，作為今天...

MLB／洋基15分大勝白襪 法官、怪力男同時開轟20勝1敗

洋基今作客白襪，鑽石打線全場敲出15支安打包括4發全壘打，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）更是貢獻單場雙響砲，終場洋基以15：7大勝白襪，收下近期4連勝並繼續穩居美東龍頭。

MLB／回應太空人老闆諷刺作弊 洋基總管：沒人能和他們比

太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）之前拿洋基2015、16年運用錄影重播室破解暗號一事對比自家曾陷入的作弊醜聞，今洋基總管凱許曼（Brian Cashman）跳出來反擊，表示兩件事根本無法相提並論

MLB／今日戰績表 史丹頓雙響砲助洋基大勝白襪拉出4連勝

MLB今日戰績表 大都會 4：1 國民 太空人 5：3 雙城 運動家 3：2 老虎 金鶯 5：0 紅雀 紅人 4：0 海盜 皇家 1：3 遊騎兵 洋基 15：7 白襪 費城人 9：7

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。