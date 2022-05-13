MLB／洋基15分大勝白襪 法官、怪力男同時開轟20勝1敗

洋基今作客白襪，鑽石打線全場敲出15支安打包括4發全壘打，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）更是貢獻單場雙響砲，終場洋基以15：7大勝白襪，收下近期4連勝並繼續穩居美東龍頭。

此役雙方你來我往，史坦頓首打席就敲出反方向2分全壘打，幫助洋基先馳得點，2局下白襪不甘示弱攻下3分反超比數，不過3局上史坦頓又敲出反方向的單場雙響砲，替洋基再度要回領先，7局上「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出領先全聯盟的第11轟，但7局下白襪孟卡達（Yoan Moncada）的三分砲又將比數扳平，雙分7：7回到原點。

8局上半人出局後，洋基攻勢再起，靠著連續3次保送攻占滿壘，賈吉、史坦頓紛紛敲出安打，再加上唐納森（Josh Donaldson）一支三分砲，洋基一舉攻下7分，最後也順利以8分差帶走勝利，取得該系列賽的首勝。

洋基這場比賽有5位球員至少敲出2支安打，其中史坦頓4打數、3安打、6分打點，賈吉4打數2安、4分打點，這是史坦頓和賈吉兩人同隊以來首次同場各攻下4分以上打點的比賽，而他們兩人只要同場開轟，幾乎就是洋基的勝利方程式，截至目前為20勝1敗的驚人成績。