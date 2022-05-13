MLB／回應太空人老闆諷刺作弊 洋基總管：沒人能和他們比

太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）之前拿洋基2015、16年運用錄影重播室破解暗號一事對比自家曾陷入的作弊醜聞，今洋基總管凱許曼（Brian Cashman）跳出來反擊，表示兩件事根本無法相提並論。

關於近期鬧的沸沸揚揚的幾例作弊案，上個月以證實洋基2017年賽季雖然沒有如像太空人一樣使用電子工具或是轉播單位攝影來偷取暗號，但有在2015、16年透過錄影重播室，將破解出來的暗號傳給二壘的跑者再轉傳給打者。

克蘭恩當時就對此事發表想法，「過去凱許曼所做的批評都非常奇怪， 信件明確指出洋基也有作弊，明知道自己的球隊也有違規，為何還不閉嘴？」

而事到如今凱許曼也終於反擊，「相信沒有人會因為他說的話隨他起舞，他的行為就叫做扭曲事實，他試圖把一個違規停車被開罰單的人，硬說成犯下162項重罪，我不認為會有人買單他的說法，這根本就是無法相提並論的兩件事，但我會為他試圖想反駁的精神拍手」

「沒記錯的話，他們因為作弊喪失多年首輪選秀權、遭罰鍰數百萬美元，總管和總教練還因此下台以示負責，我認為沒有任何一支球隊能和太空人做比較。」