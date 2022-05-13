MLB／找到工作了！ 傳卡諾將轉戰教士輔佐同鄉塔提斯

日前二壘手卡諾（Robinson Cano）正式被大都會釋出，目前有消息指出教士將簽下這名39歲老將。

卡諾2018年經交易轉戰大都會，但表現大不如從前，去年又因違反大聯盟用藥條例遭禁賽162場，今年球團考量到球隊陣容結構和球員上場時間分配，最終決定釋出卡諾，但大都會仍須支付他合約剩餘約33900萬美元（約新台幣11.5億）的薪水。

根據《The Athletic》教士隨隊記者Dennis Lin指出，教士決定網羅卡諾，雙方將在明天正式簽約，卡諾也會進到球隊26人名單中，估計未來的比賽主要會擔任指定打擊，也不排除將原本的二壘手柯朗沃斯（Jake Cronenworth）調去守外野。

另外教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）預計下個月將會傷後復出，卡諾在球隊的定位到時也會再調整，不過因為塔提斯和卡諾曾經在冬盟當過戰友、兩人還是同鄉都來自多明尼加，因此教士認為簽下卡諾一方面是看中他的經驗價值，一方面是相信他能帶給塔提斯很大的幫助。

本季卡諾在大都會出賽12場，43個打席敲8安、揮出一發全壘打、進帳3分打點，打擊率僅1成95。