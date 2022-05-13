聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／野手生涯初登板 雙城隊高登：我是類大谷
雙城隊今天在雙重賽首戰以3：11慘敗給太空人隊，也讓游擊手高登（Nick Gordon）一嘗登上投手丘的初體驗，作為今天雙城隊唯一未失分的投手，他興奮地喊出：「我是類大谷。」
雙城隊被太空人慘電，7局打完已經落後8分，由於一天要打兩場，9局上不想消耗牛棚投手，乾脆派高登上去投球，高登的父親雖然是三屆明星賽後援投手湯姆‧高登（Tom Gordon），但今天是他生涯第一次登板。
Outfielder Nick Gordon tossing a smooth 81 in his first career pitching appearance pic.twitter.com/Ib8yEgCjVM— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 12, 2022
結果高登只被敲出1支安打，沒有掉分，面對最後一名打者時還想要投投看老爸教的曲球，但不管高登如何搖頭，捕手就是不配這顆，高登說：「我都準備好了，2好球了耶。」
「我去年就有點嘗試問過能不能上場投球。」高登說：「我感覺我有點像大谷翔平了。」高登也趕快補充：「一點點啦。」
高登在雙重賽首戰並沒有上場打擊或守備，跟大谷同場投打確實還有不小差距，但第二場高登在外野的美技守備也是大谷難以複製，根據數據，那是一個只有35%機會、難度四顆星的接殺。
Nick Gordon with a RIDICULOUS catch in the gap pic.twitter.com/T3qQplGxhq— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 12, 2022
那是在2局上2出局一、三壘有人，面對亞土維（Jose Altuve）敲出的中右外野方向深遠飛球，高登跑了很長距離後，以撲接方式接殺，避免了可能的2分打點長打，只是雙城隊在雙重賽第二戰還是以0：5輸球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言