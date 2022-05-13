MLB／野手生涯初登板 雙城隊高登：我是類大谷

雙城隊今天在雙重賽首戰以3：11慘敗給太空人隊，也讓游擊手高登（Nick Gordon）一嘗登上投手丘的初體驗，作為今天雙城隊唯一未失分的投手，他興奮地喊出：「我是類大谷。」

雙城隊被太空人慘電，7局打完已經落後8分，由於一天要打兩場，9局上不想消耗牛棚投手，乾脆派高登上去投球，高登的父親雖然是三屆明星賽後援投手湯姆‧高登（Tom Gordon），但今天是他生涯第一次登板。

Outfielder Nick Gordon tossing a smooth 81 in his first career pitching appearance pic.twitter.com/Ib8yEgCjVM — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 12, 2022

結果高登只被敲出1支安打，沒有掉分，面對最後一名打者時還想要投投看老爸教的曲球，但不管高登如何搖頭，捕手就是不配這顆，高登說：「我都準備好了，2好球了耶。」

「我去年就有點嘗試問過能不能上場投球。」高登說：「我感覺我有點像大谷翔平了。」高登也趕快補充：「一點點啦。」

高登在雙重賽首戰並沒有上場打擊或守備，跟大谷同場投打確實還有不小差距，但第二場高登在外野的美技守備也是大谷難以複製，根據數據，那是一個只有35%機會、難度四顆星的接殺。

Nick Gordon with a RIDICULOUS catch in the gap pic.twitter.com/T3qQplGxhq — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 12, 2022

那是在2局上2出局一、三壘有人，面對亞土維（Jose Altuve）敲出的中右外野方向深遠飛球，高登跑了很長距離後，以撲接方式接殺，避免了可能的2分打點長打，只是雙城隊在雙重賽第二戰還是以0：5輸球。