MLB／野手生涯初登板 雙城隊高登：我是類大谷

雙城隊今天在雙重賽首戰以3:11慘敗給太空人隊,也讓游擊手高登(Nick Gordon)一嘗登上投手丘的初體驗,作為今天雙城隊唯一未失分的投手,他興奮地喊出:「我是類大谷。」

雙城隊被太空人慘電,7局打完已經落後8分,由於一天要打兩場,9局上不想消耗牛棚投手,乾脆派高登上去投球,高登的父親雖然是三屆明星賽後援投手湯姆‧高登(Tom Gordon),但今天是他生涯第一次登板。

Outfielder Nick Gordon tossing a smooth 81 in his first career pitching appearance pic.twitter.com/Ib8yEgCjVM