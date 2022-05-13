MiLB／棒打前悍將洋投邦威 林子偉本季3A首安出爐
大都會隊台灣好手林子偉今天對上洋基隊3A，對方先發是台灣球迷也很熟悉的前中職投手邦威（Manny Banuelos），林子偉也從他手中敲出一支二壘打，本季3A首安出爐。
大都會隊3A今天以4：0擊敗洋基隊3A，林子偉在此役擔任先發第1棒、游擊手，這是他本季3A的第2場出賽，林子偉是在5月11日離開1A傷兵名單後直升3A出賽，不過第1場未敲安，選到保送上壘。
林子偉今天1局上首打席敲出游擊滾地出局，4局上敲出左外野飛球出局，到6局上第3度面對邦威，林子偉在2出局後敲出中外野的二壘安打，隨後靠隊友二壘打回來得到球隊第2分，8局上面對中繼投手能托利（Vinny Nittoli）則是遭到三振。
林子偉總計4打數1安打，另有1次三振，目前在3A出賽2場，7打數1安打，打擊率為1成43。
至於曾效力過富邦悍將隊的邦威，今天先發投了6局，被敲3支安打，丟掉2分僅1責失，但隊友沒幫忙打下分數，優質先發仍然吞下敗投。
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