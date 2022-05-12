MLB／大谷翔平直球均速下降 麥登不擔心：他只是有點像人

天使隊「二刀流」巨星大谷翔平今面對美東強權光芒先發，投6局僅被敲2安失1分，終場天使以4：2輸球，大谷翔平無關勝敗。恐怖的20連戰來到尾聲，大谷翔平的狀態似乎有所下滑，天使隊主帥麥登（Joe Maddon）的反應有些耐人尋味：「他很好，他只是有點像人。」

大谷翔平今天主投6局，共用92球、其中有57顆好球，投出5次三振、2次保送，帳面上成績不錯，不過他的直球均速154.5公里相較前幾場下降了約2公里，叉指快速球的進壘位置也一直不佳，投球狀態算不上最好。

對此，賽後大谷翔平表示，自己的身體很健康，但也坦言球隊剛打完地獄般的20連戰，身體或多或少有疲累感：「疲勞確實增加了，不僅僅是我，還有整個團隊，這可能是一個原因。」

大谷翔平本季至今6場登板的單場投球數都未破百，他表示尊重教練的想法：「就我個人而言，我認為我不需要休息，我想繼續前進，不過，這最後還是取決於總教練的決定。」

「他完成了自己的任務，而且給了我們贏球的機會。」教頭麥登對大谷的表現感到非常滿意，被問及他的表現與前一場有落差時，麥登仍給予高度評價：「我認為他很棒、他很好，只是有點像人，就這樣而已。」