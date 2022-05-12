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MLB／從大谷翔平手中開轟 光芒打者：以後跟我孫子炫耀

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今天唯一的失分是來自對手的陽春砲。 美聯社
大谷翔平今天唯一的失分是來自對手的陽春砲。 美聯社

光芒隊外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）今天面對大谷翔平敲出陽春砲，而這也是光芒今天從大谷手中拿下的唯一1分，賽後基爾邁爾興奮地說：「我以後要跟我孫子炫耀。」

去年大谷翔平打出名留青史的二刀流成績，替世界棒球史寫下傳奇的一頁，若無意外，未來他的名字也肯定會在大聯盟史上流傳。《美聯社》報導，今天對大谷翔平開轟的基爾邁爾針對此事就想「說嘴一輩子」：「總有一天我要告訴我的孫子，我從大谷翔平手中打出過全壘打，他是一名多棒的球員！」

「投手大谷」今天先發主投6局被敲2安打失1分，並送出2次保送、5次三振，賽後防禦率下降至2.78；「打者翔平」則是4打數1安打，本季第5盜出爐。

天使與光芒最終鏖戰至延長賽第10局，光芒以4：2獲勝，大谷翔平無關勝敗。

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