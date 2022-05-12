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MLB／球迷蹺課只為和偶像自拍 楚奧特親民舉動羨煞網友

聯合新聞網 / 綜合報導
楚奧特親切地走到場邊和球迷合照。 圖取自推特
楚奧特親切地走到場邊和球迷合照。 圖取自推特

大聯盟比賽場邊時常有球迷舉出吸睛的標語，今天天使在主場迎戰光芒的比賽就有球迷「許願」要和天使隊「神鱒」楚奧特Mike Trout）拍照，不只成功吸引導播目光，楚奧特注意到後也親民地上前與該民球迷合照，羨煞許多網友。

今天天使隊賽前練習時，現場攝影捕捉到球迷的有趣標語，上頭寫道：「我們蹺課了，為了和楚奧特自拍。」親切的楚奧特也真的走到場邊，伸手搭著觀眾席上球迷的背，與他隔著網子合照。

當地媒體將影片放上推特並打趣地寫下：「希望校長不要看到這個。」而負責拍照的球迷也在下方秀出與楚奧特的合照，引來許多網友羨慕：「太酷了吧！！！！」、「恭喜」，甚至有日本網友前去留言：「實在是太棒了，越來越喜歡他（楚奧特）了」、「楚奧特真的有那種老大哥的感覺」。

楚奧特 天使 Mike Trout

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