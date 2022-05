MLB／球迷蹺課只為和偶像自拍 楚奧特親民舉動羨煞網友

大聯盟比賽場邊時常有球迷舉出吸睛的標語,今天天使在主場迎戰光芒的比賽就有球迷「許願」要和天使隊「神鱒」楚奧特(Mike Trout)拍照,不只成功吸引導播目光,楚奧特注意到後也親民地上前與該民球迷合照,羨煞許多網友。

今天天使隊賽前練習時,現場攝影捕捉到球迷的有趣標語,上頭寫道:「我們蹺課了,為了和楚奧特自拍。」親切的楚奧特也真的走到場邊,伸手搭著觀眾席上球迷的背,與他隔著網子合照。

當地媒體將影片放上推特並打趣地寫下:「希望校長不要看到這個。」而負責拍照的球迷也在下方秀出與楚奧特的合照,引來許多網友羨慕:「太酷了吧!!!!」、「恭喜」,甚至有日本網友前去留言:「實在是太棒了,越來越喜歡他(楚奧特)了」、「楚奧特真的有那種老大哥的感覺」。

Thanks Mike!!!! My other son there too pic.twitter.com/cfE4otAcUC