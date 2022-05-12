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MLB／大谷翔平帥氣「勸退」教練換投 網友讚：超有禮貌

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平今天先發主投6局失1分。 美聯社
大谷翔平今天先發主投6局失1分。 美聯社

大谷翔平今天雖無緣本季第4勝，但仍繳出6局失1分好投，最終無關勝敗，防禦率下降至2.78。6局上他一度控球不穩，教練原本打算走上投手丘將他換下場，大谷以肢體語言「勸退」教練的片段也被放上網路，稱讚他真的相當有禮貌。

「投手大谷」今天控球不佳，許多球種都偏差好球帶許多，6局的投球中投出2次保送、2次暴投，好球率62％，上一回先發則是82％。

6局上大谷翔平面對首名打者就先投出3壞球，最終在1好3壞情況下讓打者敲出妹內野飛球出局，接著教練便叫暫停，走上場關心大谷翔平的狀況。

暫停過後大谷翔平又遭遇沒有好球2壞球的球數落後，以變化球搶到2顆好球後，接著用漂亮的曲球三振打者。這時大谷翔平用球數已來到89球，眼看教練已準備上丘換投，大谷翔平馬上舉手示意要教練別出來，教練們見狀也都笑了出來。隨後大谷翔平連用3顆變化球將下棒打者三振出局，結束今天的投球任務。

知名大聯盟精華剪輯師也發現大谷翔平這個有趣的舉動，立刻將畫面剪輯後放上推特，他也稱讚大谷翔平「勸退」教練的手勢很有禮貌，並在底下貼出王建民在洋基時期的隊友穆西納（Mike Mussina）大喊「No！Stay there！」制止總教練托瑞（Joe Torre）上場的經典畫面對比。

大谷翔平英俊瀟灑又不失禮貌的舉手動作也引起美國網友熱議：「哇，我從來沒看過這樣的畫面，他真是個英雄」、「這是他下一張球員卡的圖案」、「大谷是多麼令人尊敬」、「這個男人是全宇宙僅存的純潔事物」。

美國 大谷翔平 大聯盟

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