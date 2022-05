MLB／互相交換球衣 鈴木誠也：達比修有是我的Superstar

小熊近日作客教士進行3連戰,2支球隊陣中的日本球員鈴木誠也和達比修有也特別在賽前「相見歡」,兩人交換球衣後閒話家常,鈴木誠也表示自己第一次現場看達比修有投球,並稱讚他是一位「Superstar」。

本季登上大聯盟舞台的日籍重砲鈴木誠也和教士隊強投達比修有賽前互換球衣,鈴木誠也表示達比修有深深地影響自己:「他就像是我的superstar,能夠認識他是件非常榮幸的事。對我而言,現在是學習的過程,所以如果真的遇到不懂的事,我就會問達比修。」

This is great. @faridyu and @suzuki_seiya_sb met before today's game and swapped jerseys. 🇯🇵 pic.twitter.com/VYSwOOb148