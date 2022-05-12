MLB／互相交換球衣 鈴木誠也：達比修有是我的Superstar

小熊近日作客教士進行3連戰，2支球隊陣中的日本球員鈴木誠也和達比修有也特別在賽前「相見歡」，兩人交換球衣後閒話家常，鈴木誠也表示自己第一次現場看達比修有投球，並稱讚他是一位「Superstar」。

本季登上大聯盟舞台的日籍重砲鈴木誠也和教士隊強投達比修有賽前互換球衣，鈴木誠也表示達比修有深深地影響自己：「他就像是我的superstar，能夠認識他是件非常榮幸的事。對我而言，現在是學習的過程，所以如果真的遇到不懂的事，我就會問達比修。」

鈴木誠也補充，自己以前只在電視上看過達比修有的比賽，沒有親眼看過他投球，他也相當期待2人將來對決的時刻，期望能敲出安打。而若教士隊先發輪值不變，達比修有可望在6月13至16日對戰小熊的系列戰先發。

相較於芝加哥的寒冷多雨，聖地牙哥的艷陽高照也讓達比修忍不住和鈴木誠也開了玩笑：「嘿，你喜歡這裡溫暖的天氣嗎？」其實達比修有先前曾告訴鈴木誠也，希望將來2人能有機會並肩作戰。而當初鈴木誠也入札大聯盟時，達比修有應該可發揮自己的影響力讓小老弟來到教士，不過他最終推薦自己的前東家小熊隊。

也因此後來鈴木誠也與小熊簽下5年8500萬美金（約新台幣25億3600萬元）的合約，兩人的經紀公司也證實，達比修有希望鈴木誠也去到對他而言最棒的球隊，就算2人無法成為隊友。

鈴木誠也因右腳踝痠痛，連續2場比賽未先發上場，終場小熊以7：5擊敗教士，系列賽取得2勝1敗領先。