MLB／想組更強牛棚 道奇有意送出36歲前塞揚普萊斯

道奇開季至今戰績盤據國聯西區龍頭，但他們仍繼續尋求最佳投手輪值。日前《The Athletic》資深棒球記者蓋蒙斯（Peter Gammons）在推特爆料，道奇可能將36歲的前塞揚強投普萊斯（David Price）交易出去。

美國媒體認為，道奇很可能淘汰逐漸退化的普萊斯，轉而尋求其他更穩定的後援投手，道奇棒球事務總裁弗里曼（Andrew Friedman）在球季開打前也曾表示，球隊最讓他輾轉反側的問題就是牛棚。

普萊斯上一次登板是當地時間4月22日對上教士的比賽。之後，他就因確診新冠肺炎被放入傷病名單，此後就一直未出賽。

現年36歲的左投普萊斯從光芒發跡，2012年以20勝5敗、防禦率2.56的成績奪下美聯塞揚獎，離開光芒後，他曾短暫效力老虎、藍鳥，之後在紅襪待了4年。

2020年季前普萊斯加入道奇，不過因疫情緣故，該季他選擇不出賽。2021年賽季，他在道奇同時擔任先發、後援的角色，39場出賽其中包含11場先發，拿下5勝2敗，防禦率4.03，而WHIP值1.425、BB/9值3.2、K/9值7.1都是14年生涯以來最差。