快訊

多國強制谷歌、臉書分享廣告收益 台灣為何猶豫不前？

圖輯／你用過哪幾代？回味21年iPod進化史 這一款變大縮小再放大

MLB／想組更強牛棚 道奇有意送出36歲前塞揚普萊斯

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊36歲老將普萊斯。 路透
道奇隊36歲老將普萊斯。 路透

道奇開季至今戰績盤據國聯西區龍頭，但他們仍繼續尋求最佳投手輪值。日前《The Athletic》資深棒球記者蓋蒙斯（Peter Gammons）在推特爆料，道奇可能將36歲的前塞揚強投普萊斯David Price）交易出去。

美國媒體認為，道奇很可能淘汰逐漸退化的普萊斯，轉而尋求其他更穩定的後援投手，道奇棒球事務總裁弗里曼（Andrew Friedman）在球季開打前也曾表示，球隊最讓他輾轉反側的問題就是牛棚。

普萊斯上一次登板是當地時間4月22日對上教士的比賽。之後，他就因確診新冠肺炎被放入傷病名單，此後就一直未出賽。

現年36歲的左投普萊斯從光芒發跡，2012年以20勝5敗、防禦率2.56的成績奪下美聯塞揚獎，離開光芒後，他曾短暫效力老虎、藍鳥，之後在紅襪待了4年。

2020年季前普萊斯加入道奇，不過因疫情緣故，該季他選擇不出賽。2021年賽季，他在道奇同時擔任先發、後援的角色，39場出賽其中包含11場先發，拿下5勝2敗，防禦率4.03，而WHIP值1.425、BB/9值3.2、K/9值7.1都是14年生涯以來最差。

道奇 普萊斯 塞揚獎 David Price

相關新聞

MLB／打者翔平沒幫上忙 投手大谷6局失1分靠隊友逃敗

天使隊大谷翔平今天再展「二刀流」，投手大谷雖繳出先發6局失1分的好投，無奈打者翔平沒幫忙，好在瓦德（Taylor War...

MLB／葉力奇第3次完全打擊 專打紅人創唯一紀錄

釀酒人隊葉力奇（Christian Yelich）今天完成生涯第3次完全打擊，是大聯盟史上第5人，而且3次都是對紅人隊，...

MLB／瑞登改左打砲轟光芒野手 麥登：棒球就在找這樣的時刻

天使隊22歲左投德梅斯（Reid Detmers）昨（11日）對光芒投出無安打比賽，而在雙方分差已達8分的情況下，光芒派出「野手」菲利浦斯（Brett Phillips）登板救援，天使隊右打瑞登（Anthony Rendon）還生涯首次以左打開轟，教頭麥登（Joe Maddon）則盛讚他這次的打擊非常好。

MLB／想組更強牛棚 道奇有意送出36歲前塞揚普萊斯

道奇開季至今戰績盤據國聯西區龍頭，但他們仍繼續尋求最佳投手輪值。日前《The Athletic》資深棒球記者蓋蒙斯（Peter Gammons）在推特爆料，道奇可能將36歲的前塞揚強投普萊斯（David Price）交易出去。

MLB／守護者總教練確診 今年首場因疫情延賽

美國職棒克里夫蘭守護者原訂今天客場出戰芝加哥白襪，但比賽因多人確診COVID-19而延期，染疫者包括總教練法蘭科納（Te...

MLB／投出夢想中的無安打 天使22歲新星稱幾度記憶模糊

天使隊22歲菜鳥投手德梅斯，昨天對光芒隊投出生涯首次無安打比賽，而且第11場先發就達陣，大谷翔平敲出兩支安打、楚奧特轟出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。