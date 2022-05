MLB／瑞登改左打砲轟光芒野手 麥登：棒球就在找這樣的時刻

天使隊22歲左投德梅斯(Reid Detmers)昨(11日)對光芒投出無安打比賽,而在雙方分差已達8分的情況下,光芒派出「野手」菲利浦斯(Brett Phillips)登板救援,天使隊右打瑞登(Anthony Rendon)還生涯首次以左打開轟,教頭麥登(Joe Maddon)則盛讚他這次的打擊非常好,「棒球就是在尋找這樣的時刻」。

昨天使主場迎戰光芒的比賽,打完7局後天使已取得8:0領先,8局下光芒讓外野手菲利浦斯上場投球,先被楚奧特(Mike Trout)打出2分砲、大谷翔平敲安,右打的瑞登臨時起意改站在左打區,甚至護具還綁在左腳,不可思議的是,他竟將球「拉」向右外野,形成一發2分砲。

而這也是瑞登在大聯盟生涯4528次右打上場之後,第一次站上左打打擊區,沒想到竟擊出全壘打。挨轟的苦主菲利浦斯則說:「坦白說,我一開始根本不知道是他,直到他跑回本壘我才看到他的名字。」

天使教頭麥登賽後稱讚瑞登「這是很棒的一次打擊」,接著補充:「棒球就是在尋找這樣的時刻,沒有不尊重對方的想法,就只是一個『有趣』的時刻。」麥登表示,瑞登平時打擊練習就會使用左打,而且他這一球掌握得很好,打擊教練也認為他做得很棒。

