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MLB／瑞登改左打砲轟光芒野手 麥登：棒球就在找這樣的時刻

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞登站上左打打擊區。 美聯社
瑞登站上左打打擊區。 美聯社

天使隊22歲左投德梅斯（Reid Detmers）昨（11日）對光芒投出無安打比賽，而在雙方分差已達8分的情況下，光芒派出「野手」菲利浦斯（Brett Phillips）登板救援，天使隊右打瑞登（Anthony Rendon）還生涯首次以左打開轟，教頭麥登（Joe Maddon）則盛讚他這次的打擊非常好，「棒球就是在尋找這樣的時刻」。

昨天使主場迎戰光芒的比賽，打完7局後天使已取得8：0領先，8局下光芒讓外野手菲利浦斯上場投球，先被楚奧特（Mike Trout）打出2分砲、大谷翔平敲安，右打的瑞登臨時起意改站在左打區，甚至護具還綁在左腳，不可思議的是，他竟將球「拉」向右外野，形成一發2分砲。

而這也是瑞登在大聯盟生涯4528次右打上場之後，第一次站上左打打擊區，沒想到竟擊出全壘打。挨轟的苦主菲利浦斯則說：「坦白說，我一開始根本不知道是他，直到他跑回本壘我才看到他的名字。」

天使教頭麥登賽後稱讚瑞登「這是很棒的一次打擊」，接著補充：「棒球就是在尋找這樣的時刻，沒有不尊重對方的想法，就只是一個『有趣』的時刻。」麥登表示，瑞登平時打擊練習就會使用左打，而且他這一球掌握得很好，打擊教練也認為他做得很棒。

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