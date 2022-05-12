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MLB／打者翔平沒幫上忙 投手大谷6局失1分靠隊友逃敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
投手大谷雖繳出先發6局失1分的好投，無奈打者翔平沒幫忙。 美聯社
投手大谷雖繳出先發6局失1分的好投，無奈打者翔平沒幫忙。 美聯社

天使大谷翔平今天再展「二刀流」，投手大谷雖繳出先發6局失1分的好投，無奈打者翔平沒幫忙，好在瓦德（Taylor Ward）的兩分追平砲讓大谷逃過敗仗，不過天使隊最終在延長賽10局以2：4輸給光芒隊。

大谷翔平今天先發登板，首局投出三上三下，2局下2出局後，一顆86.9哩的指叉球被基爾邁爾（Kevin Kiermaier）敲成中外野全壘打，3局控球突然不穩，出現連續兩次四壞保送，但仍力守不失。

6局上投手教練一度上場關心大谷狀況，似乎有換投的想法，不過教練下場後，大谷馬上三振掉崔志萬，用行動表示決心，也朝著休息區比出「不」的手勢，想要投完6局的意念很強烈。

大谷一路投完6局都沒有再失分，投92球中有57顆好球，被敲2支安打丟掉1分，另有5次三振、2次保送，崔志萬就貢獻了2次三振。

大谷此戰有1安打演出，還上演一次盜壘。 美聯社
大谷此戰有1安打演出，還上演一次盜壘。 美聯社

投手大谷投得好，但打者翔平的百轟還沒機會出爐，全場4打數敲出1安打，4局下在1出局後敲安，大谷也積極盜上二壘，但球隊該局仍未得分。

投手大谷退場時，天使以0：1落後，8局上牛棚又掉1分，好在8局下瓦德在1出局、一壘有人時上場，敲出生涯第一支代打全壘打，用2分砲扳平比數。

兩隊打完正規9局仍平手，10局開啟延長僵局制，光芒在10局上靠布盧漢（Vidal Brujan）二壘打、拉米瑞茲（Harold Ramirez）安打敲回2分，天使10局下換上楚奧特（Mike Trout）但也只選到保送，無緣追加分數。

天使 大谷翔平

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