MLB／今日戰績表 史丹頓雙響砲助洋基大勝白襪拉出4連勝

太空人今雙重戰大獲全勝，先是以11比3拿下昨因雨中斷的比賽，隨後又以5比0完封，順利橫掃雙城也將連勝場次推進到10場。 雙重賽的第一場接續昨天僅進行三局的比賽，亞土維（Jose Altuve）此

2022-05-13 13:34