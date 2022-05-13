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MLB／今日戰績表 史丹頓雙響砲助洋基大勝白襪拉出4連勝

聯合新聞網 / 整理
史丹頓雙響砲，助洋基大勝白襪拉出4連勝。 法新社
史丹頓雙響砲，助洋基大勝白襪拉出4連勝。 法新社

MLB今日戰績表

大都會 4：1 國民

太空人 5：3 雙城

運動家 3：2 老虎

金鶯 5：0 紅雀

紅人 4：0 海盜

皇家 1：3 遊騎兵

洋基 15：7 白襪

費城人 9：7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 紅人 vs. 海盜

06:40 釀酒人 vs. 馬林魚

07:05 太空人 vs. 國民

07:10 金鶯 vs. 老虎

07:10 水手 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 光芒

07:20 教士 vs. 勇士

08:05 紅襪 vs. 遊騎兵

08:10 守護者 vs. 雙城

08:10 洋基 vs. 白襪

08:15 巨人 vs. 紅雀

08:40 皇家 vs. 洛磯

09:40 天使 vs. 運動家(華視、愛爾達體育2台)

09:40 小熊 vs. 響尾蛇

10:10 費城人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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