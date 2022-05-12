MLB／今日戰績表 托瑞斯5打點助洋基勝藍鳥拉出3連勝

大谷翔平今天雖無緣本季第4勝，但仍繳出6局失1分好投，最終無關勝敗，防禦率下降至2.78。6局上他一度控球不穩，教練團原本打算走上投手丘將他換下場，大谷以肢體語言「勸退」教練的片段也被放上網路，稱讚他真的相當有禮貌。

2022-05-12 14:21