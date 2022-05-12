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MLB／今日戰績表 托瑞斯5打點助洋基勝藍鳥拉出3連勝

聯合新聞網 / 整理
洋基隊托瑞斯5打點助隊勝藍鳥拉出3連勝。 歐新社
洋基隊托瑞斯5打點助隊勝藍鳥拉出3連勝。 歐新社

MLB今日戰績表

藍鳥 3：5 洋基

釀酒人 11：14 紅人

道奇 3：5 海盜

守護者 (延賽) 白襪

費城人 4：2 水手

馬林魚 11：3 響尾蛇

洛磯 1：7 巨人

小熊 7：5 教士

大都會 3：8 國民

光芒 4：2(10局) 天使

運動家 9：0 老虎

紅襪 3：5 勇士

太空人 (延賽) 雙城

金鶯 1：10 紅雀

皇家 8：2 遊騎兵

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 大都會 vs. 國民

01:10 太空人 vs. 雙城

01:10 運動家 vs. 老虎

01:15 金鶯 vs. 紅雀

06:35 紅人 vs. 海盜

08:05 皇家 vs. 遊騎兵

08:10 洋基 vs. 白襪(愛爾達體育2台)

10:10 費城人 vs. 道奇(緯來體育台)

球隊戰績表

太空人 體育

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